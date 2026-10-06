Convocatoria a instituciones para el desfile del 4 de noviembre en Tornquist

En el marco del 116° aniversario del Cambio de Nombre del Distrito, Tornquist

Municipio a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a todas las instituciones a

participar del tradicional desfile que se realizará en la localidad cabecera el 4 de

noviembre del 2026.

Las entidades interesadas en ser parte de la jornada, deben acercar su reseña

histórica, hasta el próximo 30 de octubre, al Centro Universitario, de lunes a viernes de

8 a 20 hs o vía mail a [email protected].