Convocatoria a instituciones para el desfile del 4 de noviembre en Tornquist

En el marco del 116° aniversario del Cambio de Nombre del Distrito, Tornquist
Municipio a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a todas las instituciones a
participar del tradicional desfile que se realizará en la localidad cabecera el 4 de
noviembre del 2026.
Las entidades interesadas en ser parte de la jornada, deben acercar su reseña
histórica, hasta el viernes 30 de octubre, al Centro Universitario, de lunes a viernes de
8 a 20 hs o vía mail a [email protected].

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