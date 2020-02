Convocan a un paro de ciudadanos contra el gobierno para el 16 de marzo

En las últimas horas, desde distintas organizaciones, sectores y hasta ciudadanos comunes, comenzó una convocatoria por las redes a un paro de actividades y de consumo.

Bajo la consigna “No se banca más”, llaman a parar desde las casas, sin marcha ni manifestación durante todo el día del 16 de marzo.

Según publican varios usuarios de Twitter, se trata de “el primer paro convocado en Argentina por ciudadanos como manifestación del rechazo a la tiranía en la que nos está sumiendo el gobierno de Alberto y Cristina Fernández“.

Además, alertan sobre “el peligro que corre nuestro país de convertirse en un régimen totalitario” y llaman a todos los sectores a sumarse.

El paro se trata de no ir a trabajar y además, no hacer compras, no usar transporte y no pagar nada.

El ajuste es feroz. Y el único plan es la impunidad. Nos mintieron. Somos Mansos, pero cada vez seremos más.#ParoNacionalCiudadano#NoSeBancaMas 👇 pic.twitter.com/zEfFg3OICX — Eduardo Arcángeli Arias (@Eduarcangeli) February 24, 2020

#ParoNacionalCiudadano esto no da para más..

No mantengamos más parásitos incluida la clase política.

Tomemos las calles de una vez por todas! Nos están matando los delincuentes y los impuestos! https://t.co/Yg2VemGgdU — Caro López M. (@CaroLop89567722) February 24, 2020

FUENTE: TRIBUNA DE PERIODISTA