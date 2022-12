Convocadas a un evento navideño: así fue el encuentro de Pampita, La China Suárez y Zaira Nara

En las últimas horas, Carolina Herrera organizó un evento navideño y convocó a varias figuras, entre ellas asistieron Carolina Pampita Ardohain, La China Suárez, Zaira Nara, Celeste Cid, Michel Noher y Gonzalo Heredia, entre otros. El reencuentro entre las modelos y la actriz no pasó desapercibido. Vestidas de rojo, las tres artistas compartieron el evento y posaron para la foto final junto a resto de los convocados. Es la primera vez, que se vuelven a cruzar en una producción La China y Zaira, luego del escándalo que se armó con Wanda Nara y Mauro Icardi. También llamó la atención que La China se ubicara en la foto cerca de su ex y padre de su hija Rufina, Nicolás Cabré. A pesar de las diferencias, las famosas compartieron la postal rodeada de adornos navideños en un reconocido shopping de Buenos Aires. A su vez, la actriz también cantó y bailó junto al Polaco, “Ya no quiere verte”, el tema que lanzó hace un mes. En diálogo con Socios del Espectáculo, Pampita aclaró: «Hace mucho que está todos bien, tenemos todos muy buena relación. Hemos sabido ubicarnos y priorizar a los chicos.» Por otro lado, la modelo destacó que es normal que se encuentren en algún evento y aclaró que con La China no son amigas pero comparten la crianza de los chicos «con todo el amor del mundo y estamos en una posición de darles una familia llena de paz».