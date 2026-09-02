La Secretaría de Seguridad de Tornquist Municipio informa que, en el marco de tareas
de prevención y control que se llevan adelante, el Comando de Patrulla Rural (CPR)
realizó inspecciones en distintas carnicerías de la ciudad cabecera del distrito.
Los procedimientos tuvieron como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa
vigente y las condiciones de comercialización.
Durante los operativos, no se constataron infracciones ni irregularidades en los
establecimientos inspeccionados, por lo que las actuaciones finalizaron conforme a lo
previsto.
Este tipo de inspecciones contribuyen a fortalecer los controles, prevenir posibles
infracciones y garantizar el cumplimiento de las normas en materia de
comercialización de productos cárnicos.
Controles en carnicerías del vecino distrito de Tornquist: no se detectaron irregularidades
La Secretaría de Seguridad de Tornquist Municipio informa que, en el marco de tareas
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