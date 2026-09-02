Controles en carnicerías del vecino distrito de Tornquist: no se detectaron irregularidades

La Secretaría de Seguridad de Tornquist Municipio informa que, en el marco de tareas

de prevención y control que se llevan adelante, el Comando de Patrulla Rural (CPR)

realizó inspecciones en distintas carnicerías de la ciudad cabecera del distrito.

Los procedimientos tuvieron como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa

vigente y las condiciones de comercialización.

Durante los operativos, no se constataron infracciones ni irregularidades en los

establecimientos inspeccionados, por lo que las actuaciones finalizaron conforme a lo

previsto.

Este tipo de inspecciones contribuyen a fortalecer los controles, prevenir posibles

infracciones y garantizar el cumplimiento de las normas en materia de

comercialización de productos cárnicos.