Connie Ansaldi se hizo cargo y explicó por qué le dijo «gato» a Luciana Salazar

La panelista realizó su descargo en LAM luego del escándalo que se generó en Twitter con Luli Salazar.

Connie Ansaldi y Luciana Salazar estallaron las redes sociales. La modelo enfrentó a la panelista luego de sus dichos, y se generó un fuerte cruce por el escándalo que se generó en referencia a la separación Martín Redrado de Lulú Sanguinetti.

«Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes era un gato simpático que no le hacía mal a nadie, ¡Y yo amo a Los Gatos! Cuando te metiste como operadora me empezaste a caer COMO EL OGT», expresó Connie en uno de los tuits que terminó ofendiendo a Luli Salazar y que derivó en su estallido en las redes.

Luego, Luli Salazar se descargó y lanzó: «¿Qué te pasó Connie Ansaldi? La desquiciada soy yo, o vos que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas a decirme barbaridades públicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empecé a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola. ¡Una pena!».

Este cruce no terminó ahí, ya que Connie Ansaldi se sentó en el living de Los Ángeles de la mañana y aprovechó para responder en vivo a Luli Salazar. Sin embargo, luego de referirse a la acusación que le realizó de haber sido operadora política del gobierno oficial, Ángel De Brito cuestionó sobre el hecho de que la llamara «gato».

«En la primera parte que es lo que ella se ofende, es dónde la estoy elogiando. Justamente ahí me caía bien y me parecía simpática. Lo que no me parece simpática es cuando se convirtió en un aparato funcional a ciertos sectores», remarcó Connie Ansaldi.

«Eso en parte de la operación, pero ¿por qué gato?», le preguntó de frente De Brito. «A mí eso me aprece simpatiquísimo», sostuvo Connie. «A vos, pero mucha gente te lo cuestionó», le replicó Ángel.

«Tras las palabras del conductor, la panelista aclaró: «Yo no soy de ningún colectivo. Pertenezco a mí misma. Todo lo que digo lo digo por mí misma. El año pasado he capacitado a más de 5000 emprendedores desinteresadamente. Muchas son mujeres y trabajo realmente por la inclusión y la diversidad. Y mi corrección política siempre fue incorrecta. No me interesa las apariencias ni el acartonamiento a las formas. Estamos en un país que se está destruyendo por sostener una falsa imagen de lo que es y lo que debe ser».

«A mí no me corra con el pañuelo verde, ni con colectivos, ni con trenes, ni con taxi, ni a pata. Yo soy yo y de mis opiniones me hago cargo yo», remarcó firme Connie Ansaldi sobre sus dichos.

Incluso, luego agregó: «Para mí es simpático. Cuando estabamos acá el otro día dimos 10 nombres. Le podría haber dicho cosas cien mil veces más hirientes a Luciana y se ofende porque le dije gato y no operadora».

FUENTE; EL TRECE.