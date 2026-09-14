Conmoción por la muerte de un joven camionero de Casbas: tenía 26 años y lo encontraron dentro de su camión

(Por Ciudad Noticias): Iñaki Diez, un joven camionero oriundo de Casbas, partido de Guaminí, fue encontrado sin vida este lunes dentro del camión en el que había pasado la noche luego de terminar su jornada laboral. Tenía 26 años y había realizado la descarga correspondiente antes de permanecer estacionado junto a otros transportistas, a la vera del camino.

La alarma se encendió durante la mañana, cuando sus compañeros comenzaron a retirarse y advirtieron que el vehículo de Diez continuaba en el mismo lugar. Intentaron comunicarse con él en reiteradas oportunidades y, al no obtener respuesta, se acercaron hasta la unidad y golpearon la puerta. Como tampoco reaccionó, decidieron dar aviso a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar debieron acceder al interior del camión, donde finalmente encontraron al joven fallecido. A partir de ese momento se preservó la escena y tomó intervención personal de Policía Científica, que realizó las tareas periciales correspondientes.

Por ahora no existe una causa confirmada del fallecimiento. Entre las posibilidades iniciales se contempla que haya podido tratarse de un episodio médico o de una muerte por causas naturales, aunque será la autopsia la que permita establecer con precisión qué ocurrió durante las horas en las que Diez permaneció dentro del vehículo.

La causa fue caratulada como “averiguación de causal de muerte” y quedó en manos de la Fiscalía N.º 7, con intervención de personal de la Comisaría Tercera de la jurisdicción.

La noticia provocó una fuerte conmoción en Casbas y en el ámbito del transporte, no solo por la edad del joven, sino por las circunstancias en las que fue encontrado. Diez había terminado su trabajo y se disponía a pasar la noche dentro del camión antes de continuar con su recorrido. Lo que debía ser simplemente una pausa más en la ruta terminó convirtiéndose en una tragedia que ahora la Justicia busca esclarecer.