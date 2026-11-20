Conmoción por la muerte de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado: el conmovedor mensaje de la modelo por su hija India
Pochi de Gossipeame confirmó el fallecimiento de Matías Ricciardelli en «circunstancias dolorosas» y pidió reserva, mientras Maypi Delgado explicó su silencio y llamó a cuidar a la familia.
Falleció Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija India, y la noticia generó impacto en redes sociales. Pochi de Gossipeame confirmó el deceso en sus historias de Instagram y pidió reserva sobre los motivos.
A través de sus redes, Pochi dio la noticia ante consultas de sus seguidores: «Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes. Obviamente siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso».
Ante la pregunta de un usuario sobre lo ocurrido, la comunicadora sumó otro mensaje en sus historias: «Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles«.
Por su parte, Maypi Delgado publicó un mensaje para explicar su silencio y pedir resguardo: «Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y por favor les voy a pedir q tengan mucho respeto. India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general«.
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