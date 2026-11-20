Falleció Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija India, y la noticia generó impacto en redes sociales. Pochi de Gossipeame confirmó el deceso en sus historias de Instagram y pidió reserva sobre los motivos.

A través de sus redes, Pochi dio la noticia ante consultas de sus seguidores: «Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes . Obviamente siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso».

Falleció Matías Ricciardellí, expareja y padre de la hija de Maypi Delgado

Ante la pregunta de un usuario sobre lo ocurrido, la comunicadora sumó otro mensaje en sus historias: « Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas . Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles«.

Tras anunciar el fallecimiento, Pochi evitó revelar los motivos.