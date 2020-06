Conmoción: le amputarán un pie a la modelo Daniella Álvarez

La ex Señorita Colombia, Daniella Álvarez, detalló su duro momento, las operaciones que le tuvieron que hacer y la que deben realizarle.

La modelo, presentadora y ex Señorita Colombia, Daniella Álvarez, comenzó con problemas de salud hace un tiempo atrás. El pasado 18 de mayo, había revelado que debió someterse a tres operaciones por una extraña masa en su abdomen.

En un principio, Daniella Álvarez, de 32 años, se refirió a la intervención quirúrgica como “presuntamente sencilla” y a la masa la comparó con “el tamaño de una moneda”. Pero había un problema: estaba muy pegada a la vena aorta.

Tras la operación, la aorta comenzó a expulsar menos sangre a sus extremidades, por lo que tuvo que tomar una difícil decisión: que los médicos le amputaran a futuro el pie izquierdo. Y usó su cuenta de Instagram para dar a conocer su compleja situación.

“Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba pegada a la aorta. Cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta se cerró. Tuve una segunda operación, donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta, que no funcionó bien con mi cuerpo. Tuve una tercera operación donde la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hasta los pies”, señaló.

Luego, detalló sobre la situación de su pie izquierdo: “Debido a esta situación, tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo. Podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar, correr bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”.

A lo que finalmente, reflexionó: “El milagro es mi vida (…) yo puedo estar aquí contándoles mi historia (…) A Dios y a la Virgen, gracias, pues me dan todo el valor y el optimismo”.

El terrible caso de Daniella Álvarez fue difundido en los medios locales de Colombia y recibió gran apoyo del público ante su difícil momento.

Fuente: Clarín.