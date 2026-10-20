Conmoción en el centro de Coronel Suárez por un herido por arma de fuego

En horas de esta mañana, antes de las 10 de la mañana vecinos de la vivienda ubicada en Brandsen y Avellaneda de Coronel Suárez propiedad de Mario Malaret alertaron a la Policía porque escucharon gritos y un disparo de arma de fuego.
Tras concurrir al lugar una ambulancia y móviles policiales, pudieron constatar que en el interior de la vivienda se encontraba el agrimensor Mario Malaret con una herida producto del disparo de un hombre que lo increpó primero y luego le disparó.
Según pudo saberse el disparo lo habría rozado y no revestiría gravedad y fue trasladado al Hospital Municipal de Coronel Suarez. Pero sí hubo preocupación porque en la vivienda se encontraba el hijo del agrimensor que se encontraba acostado y porque la edificación lindera a esta esquina es una academia de inglés con una gran cantidad de alumnos, además de encontrarse enfrente un supermercado.
Las autoridades policiales se encuentran trabajando en el lugar.
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