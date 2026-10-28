CONMOCIÓN EN CORRIENTES: ENCONTRARON EL CUERPO DE NANCY GODOY Y HAY CINCO DETENIDOS POR EL CASO

La docente rural estaba desaparecida desde el 7 de octubre. Su cuerpo fue hallado en una zona de difícil acceso del departamento de Esquina. La Justicia investiga un presunto femicidio: cuatro personas están imputadas por el crimen y una quinta permanece detenida por falso testimonio.

La búsqueda de Nancy Godoy tuvo el desenlace que su entorno más temía. Después de 21 días de incertidumbre, efectivos policiales encontraron este miércoles 28 de octubre el cuerpo de la docente rural en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes. El hallazgo se produjo en una zona de bañados y vegetación densa del paraje El Malezal, en el marco de un operativo que movilizó a las fuerzas de seguridad y a los investigadores judiciales desde que se denunció su desaparición.

Godoy trabajaba en la Escuela Rural N.º 626, vinculada a la estancia El Curupí, un establecimiento situado en una región donde las distancias, los caminos de difícil acceso y las limitaciones de comunicación complican los desplazamientos. Su rastro se había perdido el 7 de octubre. Desde entonces, la investigación avanzó sobre los últimos movimientos de la docente, las declaraciones de personas de su entorno y distintos elementos reunidos durante los allanamientos.

El hallazgo del cuerpo marca un punto decisivo en una causa que ya tiene cinco personas detenidas. Sin embargo, no todas enfrentan la misma acusación. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval, también vinculado al establecimiento rural; y Nahuel Rojas están imputados como presuntos coautores de femicidio. Rosa Leguizamón, pareja de Rojas y una de las últimas personas que afirmó haber visto a la docente, está acusada como coautora de homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, a quien se le atribuye el delito de falso testimonio. Su situación judicial es diferente: no está imputado por el asesinato de Godoy. Los cinco permanecen con prisión preventiva, conforme a las medidas dispuestas por el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, quienes deberán continuar con las medidas destinadas a reconstruir qué ocurrió, determinar las circunstancias de la muerte y establecer las eventuales responsabilidades penales. El cuerpo fue trasladado para la realización de los estudios forenses correspondientes, mientras también se analizan elementos secuestrados durante los procedimientos.

La aparición del cuerpo no cierra la investigación. Por el contrario, abre una etapa fundamental para esclarecer el crimen. Las imputaciones existentes expresan las hipótesis sostenidas por la Fiscalía y deberán ser examinadas en el proceso judicial, con las garantías correspondientes para todas las personas acusadas.

El caso de Nancy Godoy conmociona por la violencia que se investiga, pero también por la historia de una docente que desarrollaba su tarea en una zona rural aislada. Tras semanas de búsqueda, la prioridad de la Justicia será determinar con precisión cómo murió y quiénes fueron responsables. Para sus seres queridos, mientras tanto, el hallazgo representa una noticia profundamente dolorosa y el comienzo de otra espera: la de una respuesta judicial.

Fuente: información judicial publicada por Infobae y otros medios nacionales.