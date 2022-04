Conflicto en puerta: Preocupación e incertidumbre en el agro por el faltante de gasoil para cosechar

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) le reclamó al Gobierno este viernes un “plan de contingencia” para enfrentar los aumentos y faltantes de gasoil que están sufriendo muchas zonas del interior del país, justo en el inicio de la cosecha. «A raíz del faltante de combustible que se está registrando en diversas zonas productivas del país, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresa su preocupación de cara al inicio de la campaña agrícola. El sector consume casi el 30% de la oferta del producto a nivel país, incurriendo en un gasto de más de U$S 3.500 millones al año”, indicaron desde el ruralismo. En primer lugar, hay que remarcar que el campo es un consumidor nato de gasoil, absorbiendo el 28% del total de este combustible a nivel nacional, principalmente entre abril y junio y entre diciembre y octubre. En ese lapso de tiempo, consume 3,8 millones de metros cúbicos, lo que implica un gasto del sector de USD 3.535 millones, de los cuales USD 1.660 es manos de la agricultura, USD 1.025 millones por parte de las producciones regionales y USD 850 millones en actividades ganaderas, según datos privados. Asimismo, este faltante se da en un contexto donde Argentina casi duplicó en el primer bimestre las importaciones de gasoil. De acuerdo a diferentes reportes, el promedio los últimos seis años indican que en este período las compras al exterior representan el 16,8% de la oferta total en país, pero en lo que va de este año, esa participación pasó al 28,4%. Además, el precio del combustible en nuestro país se encuentra por debajo del nivel promedio en términos reales, mientras que si se lo compara con los precios internacionales se observa que estos subieron el doble de lo que aumentaron localmente. La Mesa ratificó que en muchas localidades se han registrado “subas más que llamativas” del combustible y que su disponibilidad “es escasa y/o cuotificada”, en un contexto en que vale recordar que del ciclo agrícola depende la mayoría de la generación de las divisas que sostienen a la economía. El biodiesel: ¿La solución? Bajo este panorama, desde las entidades del campo respaldaron la propuesta de las Bolsas de Cereales y de Comercio de incrementar el corte con biodiesel, de manera que sea un paliativo al menos temporal que permita aumentar la oferta del combustible que utilizan camiones y maquinarias agrícolas. “Consideramos que el campo también puede ser parte de la solución ante la falta de combustibles y dentro de ese plan de contingencia, el biodiesel podría suplir la demanda en las distintas regiones del país”, indicó la Mesa. 🚨 AHORA | Comunicado oficial de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias #Combustible #GasOil #Biodiesel pic.twitter.com/od7WTWk79g — CONINAGRO (@CONINAGRO) April 1, 2022 “Tener en cuenta la disponibilidad de biocombustibles no sólo nos puede ahorrar divisas, sino que además de superar una faltante del momento, se estaría promoviendo el uso de energías limpias, sumamente beneficiosas en el medio ambiente”. Para el ruralismo, no hay que olvidar que el problema no impacta solo en el sector agropecuario, sino que “entorpece el normal funcionamiento del resto de los sectores de nuestro país, como el transporte”. “Es por eso que realizamos un llamado a las autoridades para que pongan en marcha un plan de contingencia, que dé respuesta a la creciente demanda. Este problema requiere de una solución inmediata”, concluyó la Mesa. La CRA también advirtió por el faltante de combustible de cara a la cosecha El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, consideró ante el medio Infobae que la situación es “alarmante” y que por más que las petroleras digan que esta problemática se va a solucionar “nosotros tenemos la cosecha ahora”, en especial la de soja, cuyos momentos de recolección son menos maleables y debe realizarse en tiempo y forma. “El maíz mal que mal puede aguantar unos días cuando está en situación de cosecha, pero la soja se tiene que cosechar en forma. Nosotros necesitamos el combustible ayer, no mañana, pero la realidad es que no hay y donde hay te dan 15 litros y uno necesita en un día normal de trabajo no menos de 1.000 litros por día. Estamos lejísimos de proveernos y en un problema gravísimo que puede traer consecuencias para el país, ya que no hay otro ingreso de divisas genuino y rápido como el de la agricultura”, detalló de Raedemaeker. En este sentido, el dirigente cordobés sostuvo que de no normalizarse la situación de abastecimiento “va a haber serias complicaciones para llevar adelante la cosecha. Hoy el corto plazo son dos días, no tenemos mucho tiempo más” y advirtió que “si en los próximos 15 días no se consigue el gasoil necesario, se para la cosecha. Hoy se está llevando adelante de manera inicial., pero en una semana o diez días se va a masificar la cantidad de lotes disponibles para cosecha y ahí cada equipo requiere 1.000 litros por día. Hoy eso no se podría hacer”.