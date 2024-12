Confirmado: Javier Milei se contactó con Silvia Lospennato para impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia

Así lo informó el jefe de Gabinete Guillermo Francos tras el escándalo por el faltazo de diputados oficialistas que ayudaron a no dar quórum en la sesión de ayer.

El Presidente mantuvo una charla con la diputada del PRO.

Luego del escándalo que se generó en la Cámara de Diputados por la falta de quórum para tratar Ficha Limpia – ley que buscaba impedir que cualquier persona condenada por hechos de corrupción pueda presentarse como candidato político – el jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó que el presidente Javier Milei se contactó con la legisladora del PRO, Silvia Lospennato, para impulsar un nuevo proyecto.

La sesión de ayer se cayó por faltazos de todos los bloques, incluidos de La Libertad Avanza, la UCR y de Democracia y Encuentro Federal (EF). En tanto, estuvieron completamente ausentes los de Unión por la Patria (UP), la Izquierda, los tucumanos de Independencia e Innovación Federal.

“Los corruptos van a estar festejando hoy, todos los delincuentes. La sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa”, señaló Lospennato después de que el presidente de la Cámara, Martín Menem, anunciara la falta de quórum.

Ante esta situación, que golpeó de lleno al oficialismo con varias críticas hacia los diputados ausentes, Francos confirmó ayer que Milei se comunicó con Lospennato. «Intercambió mensajes por chat. Le dijo que está de acuerdo con Ficha Limpia, con un proyecto que se acuerde y sirva para todos los casos», reveló. «Él mismo (por Milei) va a promover y participar del nuevo proyecto», agregó.

Respecto a la nueva iniciativa que impulsará el oficialismo, Francos hizo hincapié en que Milei «quiere que no se tome como algo exclusivamente contra la ex presidente» Cristina Kirchner, «porque después se puede tomar como una proscripción de alguien en particular».

«Ficha Limpia no está hecha contra Cristina, sino que es una normal general para todos», puntualizó el jefe de Gabinete.

Y reiteró que Milei «quiere que esté claro, con todas las garantías y que no se personalice. Sino después se generan debates sin sentido».

En ese sentido, reveló: «El Presidente me lo dijo expresamente ‘cómo pueden pensar que yo quiero polarizar la elección con Cristina Kirchner. No estoy pensando en eso, Cristina es el pasado. No creo que el pueblo argentino tenga la intención de volver a subirla a un escenario para disputar la política nacional’».

En cuanto a los ocho diputados de La Libertad Avanza que se ausentaron ayer en la Cámara baja, Francos defendió los faltazos y argumentó: «No es ser cómplices de los corruptos, será en todo caso que varios de los diputados del bloque no coincidieron con la norma en los términos que estaba planteada. Hay diputados que faltaron y han tenido sus razones, no hay que ver en esto una negociación particular que no la hubo».

Por otro lado, desmintió que las ausencias hayan sido consecuencia de un eventual acuerdo con el kirchnerismo: «No, la verdad es que no tuve ninguna conversación con ningún kirchnerista salvo la que tuve antes de ayer en el Senado, donde el kirchnerismo no dejó de atacarnos durante las 8 horas que estuve ahí, así que mal podríamos estar en un acuerdo», expresó en radio Mitre.