Condena de prisión en suspenso para un docente de Dorrego acusado de grooming

Franco Sánchez recibió una pena de 3 años de ejecución condicional por el delito cometido en perjuicio de una adolescente de 14 años que concurría a la escuela en la cual era profesor.

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