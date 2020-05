Con una espectacular portada, Facu Mazzei, lanzó su segundo sencillo “LOCOS”

View this post on Instagram

Acá esta el arte de la portada de LOCOS mi segundo sencillo que salió a luz anoche en @spotifyarg y no te la puedoooo! este tema es otro motivo para compartir música con ustedes, con mucha emoción deseo que lo disfruten y en este plan bastante diferente a Te extrañe tanto se cachondeen un toque desde casa con este tema jajaa . Esta bueno volverse Locos de deseo, de ganas, de seducción, durante la conquista hay un punto en el que uno se desespera por besar, tocar a esa persona… imaginen que en la canción digo que ‘el fuego era deseo YA en nuestro mirar’ pufff hasta las manos no? Jja me vuelvo LOCO valga y re contra valga la redundancia de estar locos en el buen, sensual y sexual sentido de la palabra! GRACIAS nunca voy a dejar de decirles, nunca! Me hacen bien acompañándome y apoyando este proyecto al cual le pongo todo lo que soy, me acompaña también un equipo hermoso que labura sin cansancio @3musica @soyluisburgio @nanonovello @vickyroa_ @giuliiserri @camilajuanab @kitymusic y todo el talento y predisposición de @phmauroeliasacosta creando esta portada tremenda con el trabajo mágico y profesional que siempre hace @machadito1 placer ! @may_ariadna @faraonbarberia @mariancarballomakeup @julietaortega_ @dolche_cs @paloma_nails_boutique desplegando en mi todo su arte y su amor ! Gracias eternas a todos los que nombre, gracias a mis amigos y mi familia tan fieles y tan alentadores haciéndome la segunda a full. Se viene el clip y toda su data que por ahora se las sigo dejando picandooooo sin que sepan quienes y como lo hacen! Solo voy a decir que son un FUEGO (ampliaremos) Gracias por estar también en este, otro logro por el que trabaje a puro corazón como todo lo que verán expuesto de mi trabajo! Vayamos todos y todas por lo que nos haga bien, sumando de a poco experiencias que nos llenen de vida ! Estoy en esa ♥️ estemos en esa 🙏♥️ • @SpotifyArgentina @Deezerlatino @AppleMusic @DittoMusicEspanol @YouTubeMusic