Con un micro short, Sol Pérez decidió mostrar cómo realiza su exigente rutina de ejercicios

Desde que comenzó a crecer su popularidad, Sol Pérez recibió millones de halagos por su belleza y figura. La joven remarcó que lleva una alimentación sana y una rutina de ejercicios para lograr resultados saludables para su cuerpo.

Además, contó sobre los problemas alimenticios que sufrió en su adolescencia: “Yo iba a comprar y me fijaba cuántas calorías tenía un paquete de galletitas. Dejé de comer chocolates, galletitas dulces, y hacía mucho gimnasio y deportes, porque además patinaba, y tomaba agua, agua, agua, hasta que me empecé a desmayar“, indicó.

“Se te cierra el apetito. No tenés más ganas de comer. Se te va achicando el estómago. Por más que te sientes adelante de un plato de comida no te lo vas a comer. Mi papá me sentaba y me hacía comer el plato de fideos, me decía ‘hasta que no te comés el plato entero, no te levantás’, y a mí me daba arcadas, no me lo podía terminar”, detalló.

Pero ahora, la joven indicó que pudo superar una dura enfermedad que tenía. Y mediante las redes sociales muestra su rutina de ejercicios que acompaña con una alimentación correcta. Ahora, la rubia decidió mostrar uno de los que realiza en el interior de su hogar.

Mediante un video, Sol Pérez demostró que levanta pesas de 50 kilos y se la ve luciendo un micro short que cautivó a sus seguidores. Mientras, se escucha una canción de reggaetón. Luego, compartió otro material en el que en primer plano muestra sus marcados abdominales.