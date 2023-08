Con un look ébano de alto impacto, Pampita una vez más se destacó en la alfombra roja

Este martes, el regreso del “Bailando 2023” tuvo su gran alfombra roja para la fotos con toda las celebridades que harán parte del jurado y participantes, tanto famosos como bailarines. Pampita, una de las jueces se hizo esperar, pero impactó con su Total black look.

La modelo y presentadora siguió code dress y a diferencia de los otros juarados, se apegó a la regla y llegó vestida de un elegante y muy sofisticado vestido negro en el que combinó texturas y tendencias. Pampita habló en vivo en “LAM” y dio mayor información de su look.

Pampita. (Fuente: 2023).

“Mi look. Tengo el corset de Rocío Vivero Art y tengo la pollera de Mono, el pelo me lo hizo Valev de peluquería GUEDES y el maquillaje de me lo hizo Estefanía Novillo de Estudio novillo y todo el look me lo hizo Mechi Ugarte con su asistente Julia. ¡Tengo un equipo maravilloso detrás de todo esto!”

Otro detalles del look que lució Pampita para la foto de el “Bailando 2023”: Falda sirena en color negro con detalles de simil bolsillos. En tela viscosa y spandex. Muy estilizada. Corset negro moldeado con copas, escote corazón y textura charolada.

Pampita. (Fuente: 2023).

En el siguiente video se puede ver a Pampita desde todos los ángulos posibles y así apreciar en detalle todo su outfit ébano para una noche de alfombra roja, celebridades, egos, moda y belleza. Todo un cóctel explosivo que hace a las figuras y celebridades.

Una vez más, la modelo y jurado del “Bailando 2023” llenó de clase y estilo uno de los eventos más top del momento. Bajo la mirada de los famosos de mayor renombre y que se harán de un importante prestigio tras su próximo pasa por el reality de América TV, la famosa posó con su vestido negro de corte sinera y su llamativo corset de estilo gótico.