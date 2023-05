Con un look al rojo vivo de inspiración Foil, Sol Pérez cumplió su meta «todos los ojos sobre mí»

Con un calce perfecto, de realce natural para las definidas curvas de la famosa presentadora, Sol le llevó este look con botas negras de punta en triángulo. Una combinación que no falla y se lleva los 10 puntos.

La famosa modelo y presentadora lució un increíble look para salir al aire de “Cortá por Lozano” compuesto por un pantalón y una campera al rojo vivo con inspiración Foil. Sol Pérez volvió más diva que nunca.

Sol Pérez ya está en Buenos Aires, luego de unas románticas vacaciones por el mar Caribe de Punta Cana. Tras su regreso, quedan de lado los microbikinis en las playas, el agua cristiana y las palmeras, para darle pasó a los looks más urbanos.

Sol Pérez. (Fuente: Instagram).

Para el torso, cerró su look con una remera recortada color blanco cuyo estampado contenía el mensaje en inglés «All eyes on me», cuya traducción es: «todos los ojos en mí», algo que sin duda fue el objetivo principal de Sol Pérez al momento de pensar en outfit que sorprendería a todos. La campera que completó su Total look en rojo Foil, cuenta con botones metalizados, bolsillos en la parte del frente, y el detalle de lujo es el forro a contra tono.