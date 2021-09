Con un body negro transparente, Jésica Cirio encandiló a sus fanáticos

Jésica Cirio cautivó a sus seguidores con un body negro transparente desde Victoria, Entre Ríos.

“Comentá con emojis lo que vas a hacer este fin de semana!”, escribió la modelo, describiendo el suyo con emoticones de comida, actividad física, meditación y baile. Sus casi tres millones de fanáticos no dudaron en responderle y dejarle más de 33 mil me gusta en pocas horas.

“Hermosa”, “Preciosa”, “Diosa”, “Qué bomba sos”, fueron algunos de los halagos que recibió en los comentarios. Sin embargo, otros optaron por responderle con y sin emojis lo que iban a hacer durante el fin de semana.

//(Instagram/@jesicacirio)

“Trabajar”, “Ver esta foto todo el fin de semana”, contaron sus seguidores, y quienes usaron lo pedido, detallaron encuentros familiares o con parejas, actividad física y mucha pero mucha comida.

Los emojis que no faltaron, pero que no contestaron a la consigna, fueron los de fuegos, bombas, corazones y caritas enamoradas.

//(Instagram/@jesicacirio)

Jésica CirioInstagram

Jésica CirioFoto: Instagram @/jesicacirio

Las críticas que recibió por su corte de pelo

Jésica Cirio se cortó el flequillo recientemente y algunos de sus seguidores criticaron el nuevo look, asegurando que se veía mejor antes.

“Me encanta el corte que me hice en el flequillo”, había dicho en Magazine. Sin embargo, reveló que se lo hizo para la entrevista con J Balvin y que en ese momento no quedó conforme: “No tuve tiempo de reacción y no pude hacer que crezca. Lo acomodamos ayer, se ordenó ahí nomás. Antes era una cosa polémica”.

También le mandó un mensaje a sus detractores, que esta vez con la excusa del flequillo la atacaron: “Así quedó. Si les gusta, mucho mejor. Y sino, el pelo crece”.