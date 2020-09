Con trompita incluida, Barby Franco se mostró molesta por no poder dormir: “Maldito insomnio”

Barby Franco pasa sus días de aislamiento social por la pandemia del coronavirus junto a su pareja, el mediático abogado Fernando Burlando. Y como a mucha gente, le ocurren consecuencias de esta “nueva normalidad”.

Como por ejemplo, a la modelo de 29 años le agarró insomnio y estuvo un rato largo hasta dormirse en la madrugada del sábado.

Aburrida sin saber qué hacer, Barby Franco compartió a través de las historias de Instagram, de las que duran 24 horas y luego se borran, una foto donde se la ve recostada posando para la selfie y con una remera manga larga color blanca. Y a modo de comentario, escribió: “Maldito insomnio”.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Claro está que muchos seguidores de la modelo se sintieron identificados porque pasan por la misma situación en muchas noches.

Más allá de eso y de la cuarentena, parece que Barby Franco y Fernando Burlando mantienen muy bien la convivencia y, en especial, los encuentros íntimos. Días atrás, el famoso letrado confesó en una entrevista con “Estelita en casa” por América: “Le damos bien, bastante bien, no saqué cuentas, ¿puntaje? Un 8”.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

En tanto, Burlando expresó: “Es interesante el tema grupal. No sé por qué uno puede negarse. Sobre todo en una cuarentena, empezar la cuarentena… Con Barbarita no incluimos a nadie, no me acuerdo”.

“Hemos elegido, sobre todo ella, que es especial para cualquier tipo de situación, pero viste que el hombre se recata un poco más y disfruta lo que ve de su pareja, también hemos elegido lugares muy lindos y raros”, agregó.

Por último, la pareja de Barby Franco concluyó: “Pelotero. Metegol, decime si no es raro y doloroso. El tema del metegol fue en una casa nuestra y en el pelotero fue en un lugar que fuimos a ver y terminamos así. Es algo que recomiendo para la salud y la pareja. Tiene un encanto. Toda cuestión nueva retroalimenta, nutre, mejora, emprolija, hace la vida más linda”.