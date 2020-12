Con reflexión de por medio,Virginia Gallardo cerró el año en corpiño azul y escote profundo.

El 2020 sin duda fue un año completamente inesperado y que cambió la visión que el mundo entero tenía de su día a día. Sin embargo, en medio del temor por la pandemia, algunas celebridades de la Argentina vivieron etapas muy especiales que opacaron la incertidumbre. Una de ellas fue Virginia Gallardo, quien el pasado mayo dio a luz a su primogénita.

Por esta y muchas otras razones la modelo fue una de las primeras en adelantarse al cierre del año y quiso compartir una emotiva y profunda reflexión con sus más de 2,3 millones de seguidores en Instagram.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

“Es un año que no olvidaremos desde luego. La vida tiene su propio plan, está claro, que no tenemos control. Eso no quiere decir dejar de planificar o pensar en el futuro. Simplemente nos viene a recordar, la necesidad de apreciar, de vivir el presente, de no dar nada por supuesto”, comenzó diciendo la bella rubia.

El sentido mensaje estuvo acompañado por una deslumbrante postal que, sin lugar a dudas, fue lo que más acaparó la atención de los fans. Se trata de un retrato hipnótico en el que Virginia posó en una ventana, de mirada profunda y luciendo un corpiño azul de escote infinito.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

“Podemos decir que este año ha sido malo o bueno y las dos cosas son verdad. Donde decidamos pasar más tiempo será lo que configure nuestra experiencia final de esta pandemia. Porque el cerebro encuentra lo que busca”, continúo la popular argentina.

En su seductora instantánea la famosa también afirmó que mira al 2020 “con ojos amables”. Asimismo, sostuvo que aunque también ve este año con tristeza, también tiene hacia él “mucho agradecimiento también”.

Al final Virginia brindó por sus seguidores y les agradeció “por tanto”. Los fans, por supuesto, no tardaron en enviarle sus mejores deseos para el año próximo y llenarla de elogios.