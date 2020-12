Con protocolos reducido en gente, el letrado Marcelo Biondi, le celebró los (5) años a su hija Victoria Lourdes.

(Por Ciudad Noticias); es verdad que todos los cumpleaños son diferentes, pero en éste caso no fue uno más ya que detrás de la vida de ésta hermosa pequeña, hay una hermosa y milagrosa historia.

El prestigioso abogado Marcelo Biondi, junto a su esposa Karina Ranni, han sido parte de una hermosa y milagrosa historia con la llegada de su hija Victoria Lourdes, quien el pasado 8 de diciembre, cumplió tan solo (5) años.

Es que en diálogo con Marcelo, nos contó que los nombres de su hija fue por dos promesas que hizo junto a su esposa Karina, integrante del grupo ‘Las Primas’.

«Se llama Victoria Lourdes porque hicimos dos promesas a la Virgen de Lourdes y a la Virgen de los Pañuelos», Contó a éste diario digital uno de los abogados más importantes que tiene nuestro país.

En su momento la cantante de (LAS PRIMAS), Karina, no podía quedar embarazada porque ya con Biondi, había pasado por un embarazo ectopico y debió se intervenida quirúrgicamente.

De ahí, es que llegó eso de la promesa a la Virgen.

«Ella me decía que me merecia ser padre por como era yo con Juani, desde enseñarle a patear y jugar al fútbol hasta tantas cosas hice con él», afirmó el papá de Victoria Lourdes quien además, consideró que es una ‘historia milagrosa para los creyentes’, porque si bien no pudo ser en un comienzo, poco después, Dios no sólo les dio el amor de pareja sino que además, una hermosa bendición que hace horas, cumplió (5) años.

Con los protocolos pertinentes , «Mohana y la sirena Ariel», fueron los encargados de animar tan lindo y diferente cumpleaños.