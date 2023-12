Con pequeños conflictos con la policía, piqueteros marcharon a Plaza de Mayo contra el DNU

Fue un miércoles caliente en Capital Federal por la fuerte movilización de gremios, organizaciones sociales y piqueteros hacia Plaza de Mayo para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia que oficializó el gobierno nacional.

Los principales conflictos se observaron cuando el grueso de manifestantes abandonó la Plaza de Mayo. Hubo peleas con la Policía Federal, y un efectivo fue chocado por un colectivo de línea mientras en pleno operativo.

Hubo buena presencia de dirigentes políticos. Se destacó la presencia el intendente de Ensenada, Mario Secco, el líder del MTE, Juan Grabois, además de los representantes de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales.

Quien fuese precandidato a presidente de Unión por la Patria alzó la voz en un contacto con la prensa para cuestionar la ausencia del ex ministro de Economía, Sergio Massa. Cuando habló de Cristina Kirchner realizó una excepción “porque le pusieron una pistola en la cabeza”.

Los incidentes fueron pocos y no pasaron a mayores. En total, fueron seis las personas detenidas por la Policía Federal. Se trata de cuatro hombres y dos mujeres, dos de ellos trabajadores de prensa relacionados con la CTA.

Durante la movilización, la Confederación General del Trabajo leyó un duro comunicado contra el presidente de la Nación y el reciente decreto redactado.

Comunicado completo:

“El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina ”casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte.

Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales

El orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado.

No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral.

Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario.

El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hoy vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU. Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República.

Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía.

Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad de Urgencia.

No lo hemos hecho ni por “sadismo ni por corrupción”, lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general.

Por último, reiteramos que una elección democrática de Presidente otorga legalidad y legitimidad para quien es electo para impulsar las iniciativas políticas que considere necesarias, pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la división de poderes republicanos.

Ser legal es respetar la Constitucion Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías.

Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República.

NO SE CONFUNDA SEÑOR PRESIDENTE. NO SOMOS LA CASTA. SOMOS LOS TRABAJADORES“.

El Gobierno nacional se muestra molesto por una nueva manifestación en contra que se realiza en el microcentro. Casi en simultáneo que la CGT, las CTA y movimientos sociales marchan contra el DNU de Javier Milei, se convocó a paritarias con sindicatos estatales.

Luego de oficializar la de baja de 7.000 empleados públicos, Nación convocó a gremios a una audiencia esta mañana para negociar paritarias. La cumbre será encabezada por el secretario de Trabajo Omar Yasín a partir de las 10.30 en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Allí recibirá a los representantes de los trabajadores del sector público nucleados en la UPCN y ATE.

La reunión se dará luego de que el presidente impulsara un plan de ajuste que incluye dejar sin efecto 7000 contratos estatales firmados en el año. Además, anunció que se establecerá un período de evaluación de 90 días para el resto de los contratos estatales, evidenciando un enfoque de revisión y reestructuración en el sector público como parte de la estrategia de ajuste anunciada por el mandatario.

En paralelo, tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), llevan adelante sus jornadas de lucha y movilización este miércoles. Ambas organizaciones están en estado de alerta permanente respecto de las decisiones del Gobierno y lo que puede suceder con la continuidad de los puestos de trabajo en el Estado.

Los referentes van llegando a Plaza Lavalle, entre los que destacan además de las centrales sindicales, distintos sectores de la izquierda con la exigencia de un paro general “contra el DNU dictatorial de Milei y en defensa del derecho a la protesta”.

La decisión de la movilización se dio luego de una reunión con legisladores de Unión por la Patria y la cancelación de un encuentro con el ministro de Interior, Guillermo Francos, la muñeca política de Milei.

A la concentración también se plegaron los movimientos sociales tanto del peronismo como la UTEP, como de la izquierda con la Unidad Piquetera, además de otros sectores combativos.