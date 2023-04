Con Moria y Polino confirmados, Pampita sigue analizando la propuesta de formar parte del jurado del Bailando 2023

La idea de Marcelo Tinelli es formar un jurado deluxe, integrado por Moria Casán, Ángel de Brito, Marcelo Polino y la mencionada Pampita. Moria y Marcelo ya firmaron, el conductor de LAM está muy cerca y Pampita, con una agenda cargada, sigue postergando las reuniones para negociar su contrato.

Pampita. Fuente: (Twitter).

Hace algunas horas la modelo nacida en la ciudad de La Pampa se enfrentó a las cámaras de LAM y habló de todo, desde su posible participación en el Bailando, dio su opinión sobre los participantes confirmados y encendió la polémica con Lourdes Sánchez.

El notero de LAM tuvo en exclusiva la palabra de Pampita, quien por el momento no pudo confirmar su presencia en el jurado: “Yo todavía no, pero bueno, vamos a charlar. A ver qué pasa”. De todas formas las ganas de participar están, y detalló: «Siempre disfruté el Bailando, es un programa que me encanta. Ver bailar, ver talento, hay mucha química con el jurado”.

Fuente: (Twitter).

Tomás Holder y Alfa, ex participantes de Gran Hermano, fueron los primeros concursantes en ser confirmados para el Bailando 2023, y Pampita al enterarse mostró una gran sorpresa y reparó en que “tienen que ensayar”, agregando que con los coach, bailarines y la puesta en escena regalarán buenas performances en la pista.