Con la playa de fondo y un look que es una bomba, Maypi Delgado conquistó a sus seguidores de Instagram

Maypi Delgado es toda una influencer, cuenta con más de 708 mil seguidores en su cuenta de Instagram y con publicaciones con un promedio de 30 mil likes cada una. Sin lugar a duda, la ex participante de Gran hermano no para de deslumbrar con sus looks que sos una bomba y de enamorar a quienes están a su alrededor.

Maypi Delgado y su look bomba desde Brasil

Este día lunes, Maypi compartió a través de su cuenta de Instagram dos fotos que están para el desmayo. Allí, la podemos ver desde el hotel en Búzios donde se encuentra alojada, con la playa de fondo y, un look tropical compuesto por una microbikini negra con tiras y aro y, una bandana de color rosa con estampado siendo, tanto ese color como la estampa, protagonistas de la temporada primavera-verano 2022.

Maypi Delgado y su look bomba desde Brasil Foto: Maypi Delgado

“Mi lugar elegido en Brasil @la_boheme_hotel_buzios 🇧🇷😍☄️ los mejores 5 días del año! Por lejos 🙏🏼💃🏻👏🏼 gracias gracias gracias” comentaba la ex “Gran hermano” en la publicación, sintiéndose más que feliz con respecto a sus vacaciones, que, luego de un extenso año laboral de la mano de su emprendimiento de ropa Intimay, son más que merecidas.

Maypi Delgado y su look bomba desde Brasil. Foto: Maypi Del

El posteo por su parte, cuenta con miles de likes y de comentarios de sus seguidores quienes quedaron fascinados con el look de Maypi y con el paisaje de fondo, “Tan lindaaa 💗”, “Fuega 🔥”, “Hermosa Maypii”, “Siempre tan bonitaa 😍😍”, “Belleza total 😍❤️”, “Increíble 💥”, “La más linda 😍”, “Cada día mas hermosaa 😍😍”, “Bombaaaa🔥”, “No das más de hermosa 🙌”, “Impresionante lo bella que soss”, “La más linda de la Argentina 😍”, “❤️❤️❤️”, “Fotoness… 👏”, “Divinaaa” eran algunos de los muchos de ellos.