Con justa razón, Lizy Tagliani le respondió a través de twitter a una seguidora que la cuestionó por usar jeans

Lizy Tagliani le hizo frente a una hater. Tras recibir el comentario de una usuaria que la criticó por su forma de vestir en “El Precio Justo” -el programa que conduce por Telefe- la artista no se quedó callada y decidió contestarle.

“No te pongas jeans, no te quedan bien. Si no usalos con algo largo, una remera o camisa que te tape adelante. Te miramos todos los días pero tu vestuarista no la pega con la ropa” le habían escrito.

“¿Qué tengo adelante que tengo que tapar? No entiendo. No seas prejuiciosa, la ropa no importa si queda bien o mal porque eso lo dictamina un juez que no es el de la verdad… lo que importa es que lo que te pongas tengas ganas de ponértelo y muchas veces las personas usan lo que tienen”, fue la contundente respuesta de Lizy Tagliani.

Cabe destacar que Lizy Tagliani tapó el nombre de la usuaria para evitar que sus seguidores la insultaran en su cuenta. Y es que hace unos días la artista se explayó en su cuenta de Instagram con un largo posteo en contra de los escraches.

“No entiendo desde cuándo fue que se puso de moda escrachar a una persona agrediéndola, defenestrándola hasta hundirla en una tristeza absoluta o hacerla sentir una mierda por una equivocación, por una falta de conocimiento o por una frase sacada de contexto o un chiste que para algunos es nada y para otros es aberrante. No lo sé, no estoy acostumbrada”, escribió Lizy Tagliani.