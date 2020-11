Con indumentaria muy sexy, Naty Jota, volviò a jugar al fútbol

Luego de casi ocho meses de cuarentena, el Gobierno decidió que las canchas de fútbol 5 vuelvan a abrir sus puertas. Nati Jota aprovechó esta apertura para volver a disfrutar de ponerse los botines y pisar nuevamente el césped.

“Volvió el fulbito, toda maquillada para grabar”, escribió Nati Jota minutos después de haber terminado su partido, transpirada y con un look muy sensual que levantó la temperatura de las redes.

Recientemente, Nati Jota habló sobre si tendría una relación en tiempos de pandemia: “No, la verdad que no me lo imagino. Supongo que si te ponés a salir con alguien, podés intimar. No sé, habría que preguntarle a Alberto Fernández”

“Igual todavía no me pasó. Digo, hay mil parejas que se hicieron públicas o andan por ahí y no conviven y chapan y hacen sus cosas. ¿Son todos ilegales?. Igual no tengo esos problemas, pero nadie dice nada al respecto”, continuó la periodista.

Sobre que busca en el amor: “Hoy solo pido que sea buen pibe y que tenga buenas intenciones conmigo. Cog… te quiere cog… cualquiera. Confío en mi intuición, y soy muy cautelosa y cagona todo el tiempo”.

“En general, me gustan morochos morenitos. El equipo de fútbol es negociable, pero como me gusta el deporte, esta bueno coincidir un poco, supongo. Pero tampoco me importa demasiado. Pueden haber otros ‘matches’”, agregó Nati Jota.

Por otro lado, la panelista arremetió contra las personas que la critican constantemente por su forma de vestir: “Bueno, acostúmbrense a cerrar la boquita cuando yo me visto como se me canta el culo. Besitos”.