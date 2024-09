Con goles de Candela Haag y Martina Schneider San Martín igualó ante Boca Jrs

(Por Ciudad Noticias): Este domingo se disputó una nueva fecha del torneo clausura del Fútbol Femenino donde las santas viajaron a Coronel Suárez para medirse frente a Boca Juniors.

En ésta oportunidad fue 2 a 2 y los goles llegaron por intermedio de Candela Haag y Martina Schneider-

Zona “A”: Peñarol de Pigüé 0 vs. Racing Club 3 (Mara Gómez 2 y Guadalupe Nuesch); Empleados de Comercio 1 (Victoria Fernández, expulsada Camila Batista) vs. Peñarol de Guaminí 1 (Vanina de Dios, expulsada Cecilia Correa) y San Martín de Carhué 0 vs. Club Sarmiento 2 (Celeste Matto 2). Libre: Atlético Huanguelén.

Zona “B”: Independiente de San José 3 (Mercedes Melchior 2 y Valentina Rodríguez) vs. Independiente (Rivera) 0. Libres: San Martín de Santa Trinidad, Puan F. Club y El Progreso.

Zona “C”: Unión Pigüé 0 vs. Automoto 7 (Priscila Sandobal, Luciana Resch 2, Estrella Urquiza 3 y Ludmila Roth) y Boca Juniors 2 (Julia Schroh 2) vs. San Martín de Saavedra 2 (Candela Haag y Martina Schneider). Libres: Deportivo Argentino y Blanco y Negro.

Gentileza Claudio Meier.