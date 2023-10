Con gol de Camila Poeig, San Martín (S) derrotó en condición de visitante a Blanco & Negro.

(Por Ciudad Noticias): Las «santas» volvieron a ganar éste domingo en lo que fue la duodécima fecha de la LRF y fue como visitante en Coronél Suárez.

El fútbol femenino disputó ayer domingo una nueva fecha, en éste caso, la duodécima y las «santas» se trajeron tres puntos tras la victoria ante Blanco & Negro por la mínioma diferencia. Camila Poeig anotó el único gol del partido desde los doce pasos.

La saavedrense en el clausura lleva (7) goles y en el apertura venía de marcar solo (2).

La intitución sanmartiniana se encuentra en el 3er lugar de la tabla cuando queda jugar la última fecha y además, el partido pendiente que lo disputarán el propximo domingo teniendo en cuenta que San Martín tenía fecha libre y la Liga decidió que se dispute el encuentro postergado por la 8va del clausura.

Con el último resuoltado de ayer, las chicas se metieron a cuartos de final.

La síntesis de la duodécima fecha es la siguiente:

Zona “A”: Boca Juniors 1 (Julia Schroh) vs. Peñarol de Guaminí 1 (Aike Correa); Deportivo Argentino 1 (Lucía Couderc) vs. Tiro Federal de Coronel Suárez 0 y San Martín de Saavedra 1 (Camila Poeig, de penal) vs. Blanco y Negro 0. Libres: Racing Club y Club Sarmiento. Pendiente de la tercera fecha: Racing Club 0 vs. Club Sarmiento 0.

Zona “B”: Empleados de Comercio 0 vs. San Martín de Santa Trinidad 1 (Stefanía Beratz); Puan F. Club 1 (Marina Gayral) vs. San Martín de Carhué 1 (Iara Díaz) y Atlético Huanguelén 8 (Laura Vega 2, Thalia Milla 2, Luciana Ercoli 3 y Ximena Schmitz) vs. Unión Pigüé 1 (Camila Jara). Libres: Peñarol de Pigüé y Deportivo Sarmiento.

La tabla de posiciones

Zona “A”

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc

D. Argentino 25 9 8 1 0 30 2

Tiro Federal (CS) 19 8 6 1 1 27 7

San Martín (S) (*) 16 8 5 1 2 19 8

Club Sarmiento 10 8 2 4 2 9 4

Boca Juniors 6 8 1 3 4 5 9

Racing Club 6 8 0 6 2 2 6

Blanco y Negro 5 9 1 2 6 5 13

Peñarol (G) 5 9 1 2 6 5 25

(*) tiene postergado el interzonal de la 8ª fecha.

Zona “B”

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc

E. de Comercio 20 9 6 2 1 25 6

San Martín (ST) 17 8 5 2 1 12 2

A. Huanguelén 15 8 4 3 1 16 9

San Martín (C) 13 8 3 4 1 10 7

D. Sarmiento 12 9 3 3 3 14 8

Peñarol (Pigüé) 9 8 2 3 3 9 8

Puan F. Club (*) 4 8 1 1 6 10 19

Unión Pigüé 0 9 0 0 9 2 67

(*) tiene postergado el interzonal de la 8ª fecha.

El próximo domingo se jugará la decimotercera y última fecha, de acuerdo a este detalle:

Zona “A”: Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Racing Club y Club Sarmiento vs. Boca Juniors. Libres: Blanco y Negro, Peñarol de Guaminí, Deportivo Argentino y San Martín de Saavedra.

Zona “B”: San Martín de Carhué vs. Atlético Huanguelén y San Martín de Santa Trinidad vs. Peñarol de Pigüé. Libres: Deportivo Sarmiento, Empleados de Comercio, Puan F. Club y Unión Pigüé.

Además, se disputará el interzonal San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club, pendiente de la octava fecha.