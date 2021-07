Con fuertes críticas al gobierno, el campo realizó su demostración de fuerza

El campo, convocado por diversas entidades, realizó este viernes una masiva movilización en la localidad bonaerense de San Nicolás, en contra de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional en cuanto a la exportación de carnes.

La protesta federal, realizada del Día de la Independencia, incluyó fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional, exigiendo un freno a la presión impositiva y a todas las medidas intervencionistas.

En relación a las restricciones a la exportación de carnes, los manifestantes aseguraron que se trata de “la única fuente de ingresos de país y el gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros”.

Los organizadores del acto, que contó con la presencia de dirigentes opositores como la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificaron al gobierno de Alberto Fernández de “mentiroso” .

Desde CABAP recalcaron que la movilización fue “la justa expresión de la honda preocupación que existe por la marcha del país. La manifestación de la disconformidad hacia medidas políticas aplicadas, que ya han fracasado.

El titular de Coninagro, Elbio Laucirica, sostuvo que el cierre de las exportaciones “es inexplicable y perdemos todos”, y cuestionó la nueva ley de biocombustibles y la estatización de la Hidrovía.

A su turno, Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, manifestó que “elpueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse, porque no quiero que mis hijos se vayan del país, no es lo que queremos para nuestros hijos”.

