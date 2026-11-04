Con emoción y sentido de pertenencia, Tornquist celebró el 116° aniversario del distrito

Con la participación de instituciones, vecinos y autoridades de todas las localidades,

se llevó a cabo este miércoles el acto y desfile por el 116° aniversario del cambio de

nombre del distrito de Tornquist.

La celebración tuvo lugar en la Plaza Ernesto Tornquist, frente al Palacio Municipal, y

estuvo presidida por la intendente municipal, Estefanía Bordoni, acompañada por el

director asociado del Banco Provincia, Sergio Bordoni, concejales, funcionarios,

representantes de instituciones y vecinos que se acercaron para compartir una fecha

tan significativa para nuestra historia.

Durante su mensaje, la intendente compartió una mirada personal sobre lo que

significa Tornquist en su vida y destacó el orgullo de haber elegido este lugar para

formar su familia y criar a sus hijas. “Tornquist no es solamente el lugar donde nací y

crecí. Es el lugar que elegí. Elegí vivir acá, formar mi familia acá y que mis hijas

crezcan acá”, expresó.

En ese sentido, puso en valor los vínculos que construyen la identidad del distrito y el

compromiso de quienes, desde las instituciones, los clubes, las escuelas y el trabajo

cotidiano, hacen de Tornquist un lugar de encuentro y pertenencia. “Eso es Tornquist:

un tejido humano hermoso, donde la historia de cada una se cruza con la del pueblo”,

sostuvo.

Asimismo, agradeció especialmente a los trabajadores y trabajadoras municipales y a

todas las personas que, desde distintos espacios, contribuyen al crecimiento del

distrito y acompañan a los vecinos.

Luego del discurso, se realizó una ofrenda floral en el busto de Ernesto Tornquist, en

homenaje al fundador. Para cerrar el acto protocolar, la Escuela Folclórica brindó una

presentación artística que aportó tradición a la celebración.

Posteriormente, se dio inicio al tradicional desfile, donde más de 70 instituciones de las

distintas localidades del distrito dijeron presente, compartiendo con orgullo el trabajo y

el compromiso que sostienen a lo largo del año.

El aniversario fue mucho más que una celebración de nuestra historia: fue una

oportunidad para encontrarnos, reconocernos y poner en valor aquello que nos une.

Porque Tornquist se construye todos los días, con el compromiso de quienes lo

habitan, lo eligen y trabajan por su futuro.