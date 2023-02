Con dardos para su ex parejas, Shakira y Karol G estrenaron una nueva canción

La cantante colombiana Karol G tiene un nuevo álbum bajó el brazo, se trata de “Mañana será bonito”, el cuarto trabajo de estudio de la cantante de 32 años. Para este nuevo álbum, la cantante urbana recibió la colaboración de varios artistas de renombre. En las últimas horas, se conoció el single y el videoclip de “TQG (Te quedó grande / Too big for you)”, canción que canta junto a Shakira. En cuestión de horas, el hit de las cantantes colombianas llegó a las 4.1 millones de reproducciones.

Shakira y Karol G (Fuente: Instagram)

El nuevo trabajo de Karol G además de la presencia de Shakira, cuenta con un combinado de artistas que sumaron su talento a “Mañana será bonito”, ellos son Angel Dior, Bad Gyal, Justin Quiles, Carla Morrison, Maldy, Quevedo, Sean Paul, Romeo Santos y Sech. La producción del álbum estuvo a cargo de los productores Ovy on The Drums, Finneas y Linda Goldstein.

Shakira y Karol G (Fuente: Instagram)

“TQG (Te quedó grande / Too big for you)”, que ya tiene destino de himno, es la primera colaboración de las dos artistas más grandes de Colombia. Se trata de una canción de desamor en la que las chicas se liberan del dolor generado por una relación desafortunada. “La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente” reza la letra de “TQG” y demuestra que el poder femenino, ya conquistó a la industria.

Karol G (Fuente: Instagram)

Los millones de fanáticos de Karol G no han dudado en afirmar que la letra del nuevo single, es una clara indirecta a las ex parejas de las cantantes, Anuel AA y el ex futbolista Gerard Piqué.

Karol G en Viña del Mar

La cantante colombiana pasó por el prestigioso festival de Viña del Mar donde por primera vez interpretó “Mañana será bonito” en directo. Luego de la presentación, Karol G, que se ganó el cariño de todo el público, se alzó con las Gaviotas de Platino y de Oro.