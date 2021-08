Con bucaneras de red, mini y top, Noelia Marzol se la jugó con una postal que no dejó nada a la imaginación

Una de las bailarinas más populares en las redes sociales, es Noelia Marzol quién no solo resalta con su destreza en la danza sino también con su carisma y looks glamorosos. Durante el fin de semana, compartió una postal donde no solo brilló con su pose sino también con un extravagante accesorio.

De manera diaria, Noelia Marzol comparte distintos momentos de su vida. Desde el crecimiento de su bebé hasta los ensayos o looks para su trabajo. En cada postal, la bailarina logra cosechar miles de corazones y los elogios más variados a su belleza. Esta vez, lo logró a partir de un particular outfit usado para una de sus presentaciones.

En sus stories de Instagram, la bailarina posó de perfil y en una escalera donde lució una delicada lencería de color negro que se destacó por tener cadenas y transparencias. Sin embargo, toda la atención se centró en sus extravagantes bucaneras, las cuales se destacaron por ser similares a las clásicas medias de red.

El calzado elegido por la bailarina se caracterizó por tener una base similar al de unas sandalias de taco alto y una red repleta de brillos que se ajustó hasta por arriba de las rodillas. De ese modo, el accesorio aportó mucho glamour y estilo al jugadísimo look de Noelia Marzol.

Look de Noelia Marzol.

Más allá de usarlo con lencería de color negro, la bailarina también las probó con un en mono corto a tono y con un profundo escote. De ese modo, combinó las bucaneras con dos looks diferentes pero muy sensuales y glamorosos. Por tal motivo, al compartir las fotos sus seguidores no tardaron en reaccionar con emojis y los piropos más variados.

Junto a los más de 50 mil “me gusta”, no pudieron faltar los comentarios de sus fans, quienes expresaron: “sos hermosa”, “seguí haciendo videos”, “preciosa”, “bomba”, “esas botas son lo más”, y “preciosa”, entre muchos otros.