Con Andy Kusnetzoff, se confesó la mujer que señalan como novia de Tinelli

Este sábado, la actriz y bailarina fue una de las invitadas de PH Podemos Hablar y terminó con los rumores que la relacionaban con el conductor del Bailando 2023, lo hizo cuando Andy Kusnetzoff apuró a Momi sobre la presunta relación entre ellos.

En medio de los rumores de romance entre más de una participante del Bailando y Marcelo Tinelli, ahora quien salió a terminar con las especulaciones fue Romina Giardina, bailarina por muchos años de Showmatch y a quien se vinculó este año con el conductor.

Durante el segmento “Rompiendo prejuicios” el conductor quiso saber la verdad y le espetó: “Ahora que estás de novia un conductor…”, lanzó sin filtro provocando el grito de su invitada. “¿Con quién estoy de novia? ¡No! Con quién voy a estar… Estoy sola, abandonada, con el corazón roto. Muy mal”, agregó Momi con humor.

Los rumores de romance entre Giardina y Tinelli volvieron a aparecer cuando “Juariu”, la espía de los famosos, descubrió que ambos compartían una cena con amigos y durante el evento, el conductor posteó un storie en la que una mujer se reía, que muchos relacionaron a la bailarina. Sin embargo, en cuestión de días ella misma salió a desmentirlo.

Luego explicó que, tras su relación de 15 años con Esteban Laborde, prefirió no tener ningún vínculo más hasta el momento. “Hace un año y cuatro meses que estoy sola. Y no estoy de novia con Tinelli. Son huevadas”, aclaró finalmente.

“Era Feudale la de la risa, Marce no se desprende de Feudale, te lo puedo asegurar que era ella”, sostuvo y completó: “La verdad es que tengo buena onda con él, sus hijas, lo conozco hace años, pero de ahí a ser la pareja de Marcelo, no podría dar ese dato. No pasa nada, no habría chance”.

