Comunicados fallidos y juicios: la tensa situación de Viviana Canosa y América TV

Viviana Canosa era la gran figura del A24 con su programa «Viviana con Vos», canal que formaba parte del Grupo América. Aunque la relación parecía ser cordial, todo explotó cuando la conductora renunció por medio de Twitter, al alegar «censura a la libertad de expresión» por impedirle poner un informe contra Sergio Massa.

La situación de Viviana Canosa que resonó y arrastró a otros compañeros como Alejandro Fantino, está muy lejos de terminarse, por lo menos así lo explicaron Marina Calabró en «Lanata Sin Filtro» y Laura Ubfal en su programa «Gossip». Al parecer, tanto la periodista como el canal se encuentran negociando para evitar un juicio que podría perjudicarlos a ambos.

Canosa sostiene que su renuncia fue por «defender sus ideales».

De acuerdo a las palabras de Ufbal, la situación de Viviana Canosa en la actualidad no es de las mejores, ya que no tiene ningún contrato laboral, pero sí desea desligarse por completo del Grupo América. Sin embargo, hay un impedimento de fuerza: su contrato laboral aún no ha terminado.

Todo indica que el Grupo América también quiere terminar por completo su relación con la figura que logró más de 4 puntos de rating en A24, por ende el abogado de Canosa realizó un comunicado para hacer público el final de su contrato. El problema está en que América TV agregó un párrafo donde la periodista le debe dar las gracias a los directivos por haberla contratado, motivo por el que la exIntrusos dijo «de ninguna manera».

En su renuncia, Canosa aseguró que la orden había sido dada por Daniel Vila, amigo de Massa.

En caso de un juicio, sin duda el que tendría mucho más que perder sería el canal dirigido por Daniel Vila, ya que la excompañera de Jorge Rial tendría las pruebas de cómo el canal manchó su imagen con las declaraciones posteriores de Flor de la V y Baby Etchecopar. Además, entraría en juego el insólito comunicado de América, donde asegura que «sí hay libertad de expresión» en el canal.

La tajada detrás del apuro

Según las palabras de Ubfal, Viviana Canosa tendría una muy buena tajada para deslindarse de América TV lo más pronto posible. Además, no descarta ser la invitada de honor en la mesa de Mirtha Legrand para hablar sin tapujos de lo que realmente sucedió esa noche.

Cabe destacar que hasta el momento la comunicadora social no ha emitido palabra alguna al respecto y todos sus comentarios son de agradecimiento para sus fanáticos, donde también aclara que aún no tiene ningún tipo de propuesta de trabajo, tal como lo mostró Pampito en el programa «Momento D».