Cómo verificar si te hackearon la cuenta de Gmail

Este es un sencillo tutorial para mantener la seguridad en esta plataforma, un aspecto fundamental en su uso.

Gmail es una de las plataformas más seguras para los usuarios, ya que se encuentra con los mismos protocolos de seguridad de Google, pero quizás un cliente no ha sido lo suficientemente prolijo al momento de cuidar todo lo que conlleva.

Este sencillo truco es para cuidar la cuenta, ya que en ella los usuarios tienen demasiados documentos importantes y datos preciados que pueden ser peligrosos si llegan a caer en manos equivocadas, siendo posibles víctimas de fraudes y mucho más. Por eso es que aprender a revisar si todo está en orden es algo que todo cliente de este servicio debe aprender.

El revisar si una cuenta de Gmail se encuentra hackeada es parte de un proceso que todo usuario de la casilla de correo electrónico tiene que considerar, porque quizás hubo movimientos en la misma que el cliente no se dio cuenta, algo bastante peligrosos en estos tiempos, en el que los datos en Internet son lo más importante.

Lo primero es ingresar a la cuenta de Gmail con la clave que utilizas regularmente, para corroborar que la contraseña pudo haber sido modificada. En el caso que haya sido cambiada, el servicio envía una notificación en la que indica “Se evitó un acceso sospechoso”, lo que significa que algún desconocido buscó ingresar a la plataforma. Por eso mismo es que hay un sencillo truco para verificar, proteger e incluso cambiar la contraseña de la misma.

Los usuarios pueden ver el estado de su cuenta a través de la verificación de contraseñas para Google, en especial Gmail.

En aquellos puntos se pueden corroborar todas las contraseñas ligadas a la cuenta de Gmail en cuestión.

Se recomienda mirar la opción “Revisar contraseñas”, en las que aparecen diversos consejos para mantener la seguridad en la cuenta.

Si los datos han sido hackeados, revisar todo lo que está expuesto para cambiarlo de inmediato a través de los servicios de Google, en especial Gmail. Todo ello se realiza siguiendo las instrucciones que aparecerán en pantalla.

En el caso que no, mantenerse tranquilo, ya que no se corre peligro. De todas maneras no hay que confiarse, porque siempre se deben cuidar los datos en Internet.