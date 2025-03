Existen medidas efectivas que se pueden tomar, antes y después del hecho, para mantener a salvo tus datos y conservar tu privacidad y el acceso a tus cuentas.

Cómo proteger tu información si te roban el celular desbloqueado.

En la calle, en el transporte público, o incluso en un bar lleno de gente, un instante de distracción puede ser suficiente para que te arrebaten el teléfono de las manos. Lamentablemente, los robos de celulares no parar de crecer y son una importante amenaza: además de la pérdida del dispositivo y el costo de reposición del equipo (que puede ir desde los 200.000 hasta más de un millón y medio de pesos) puede ocasionar otros graves daños con peligrosas consecuencias.

Cuándo un ladrón captura un celular desbloqueado no solo tiene a su disposición todos los archivos y contenidos que se encuentran en el dispositivo, sino también podría acceder a las cuentas, perfiles, homebanking hacer fraudes y engañar a los contactos de la víctima.

Afortunadamente, existen medidas efectivas que se pueden tomar, antes y después del robo, para proteger tu información personal, mantener a salvo tus datos y conservar tu privacidad y el acceso a tus cuentas.

Antes de que te roben el celular

Hay una serie de acciones que tenés que realizar ahora mismo. Son pequeños pasos para que, en caso de que te roben o pierdas el celu, te ahorrará valioso tiempo y trámites, y será mucho más rápido proteger tus datos y dinero.

1. Activá la protección antirrobo

Esta nueva función, tanto de Android como de iOS, bloquea el celular cuando detecta un movimiento brusco y repentino como, por ejemplo, cuando te lo sacan de la mano de manera violenta, de un tirón, en un arrebato.

La opción se llama Theft protection (Protección antirrobo) en Android o Stolen device protection (Protección de dispositivo robado) en iPhone. Se encuentra en los Ajustes de tu smartphone.

2. Activá el segundo factor de autenticación

En todas las apps que administren información sensible, como las bancarias, billeteras virtuales, plataformas de comercio, aplicaciones de notas y fotos, WhatsApp, redes sociales y otras, encendé la opción de otro factor de verificación.

Esta función sirve para que, aun con la contraseña y el celular desbloqueado, el dispositivo pida otra forma de autenticación, como las biométricas (la huella dactilar, identificación facial) o un código extra.

En muchas de las apps financieras también podés seleccionar personas de confianza para que puedan acceder a tu perfil en caso de que te roben el celu o lo pierdas. Lo podés activas desde la configuración de cada una.

Un buen ejercicio es verificar, aplicación por aplicación, qué cosas u operaciones podés hacer sin que te pidan una segunda verificación. Así, podrás ver qué es lo que puede hacer un delincuente con tu celular desbloqueado y activar las protecciones necesarias.

3. En los Ajustes o configuración del celu, buscá Encontrar mi dispositivo y activá la función de búsqueda por red extendida: esto permitirá encontrar el celular aunque le lo desconecten de internet. No te olvides de habilitar también Remote lock y Remote wipe, opciones que ofrecen la posibilidad de bloquear y borrar el contenido del celular de manera remota.

4. Memorizá al menos un número de teléfono de una persona de confianza que tenga acceso a tus claves en la nube. Apenas que roben, podrás comunicarte y pedirle que realice los siguientes pasos de manera inmediata y ganar tiempo.

5. Activá el PIN de la SIM que usa tu smartphone. Para eso, deberás ir a los Ajustes o Configuración del celular, y buscar las opciones de seguridad de la SIM para encontrar Bloquear tarjeta SIM y Cambiar PIN de la tarjeta SIM. Si nunca lo hiciste, la mayoría tiene 1234 por defecto. Si no es ese, y no podés cambiarlo, comunicate con tu proveedor del servicio para que te ayuden. Es muy importante que lo hagas ya que cuando un ladrón roba un celular y s ele bloquea, lo primero que hace es quitarle el chip para usarlo en otro celu desbloqueado y así acceder a tus cuentas, WhatsApp, etc.

6. Por último, abrí la app de Teléfono, la que se usa para hacer llamados de línea, y pulsá *#06#. Va a aparecer una ventana con datos y códigos de barra. Hacé una captura de pantalla y guardá esa imagen en la nube, por ejemplo, mandátela a un mail, subila a drive o, en última instancia, compartila por WhatsApp con algún contacto con el que tengas mucha confianza. Los datos de esa ventana te servirán para cuando tengas que hacer una eventual denuncia de robo.

Ahora pasemos a las acciones que debés realizar cuando ya te robaron el celular

1. Desde una computadora u otro dispositivo, con tu cuenta de Google buscá a Find my Device o Encontrar mi dispositivo. Verás un mapa y la ubicación del teléfono. Podrás activar un sonido para que el celular emita, bloquearlo o resetearlo a modo de fábrica para que no puedan ver tus datos, fotos y demás.

2. Llamá a tu compañía de celular y denunciar el IMEI así no lo pueden usar más. El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un código único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono móvil a nivel mundial. Se encuentra en la captura que guardaste antes en el paso 6 de esta guía al tipear *#06#. Ellos también te van a guiar para realizar las denuncias correspondientes.

3. Avisá a la persona de confianza que seleccionaste en las plataformas de comercio electrónico o billeteras virtuales para que acceda a tu cuenta y la bloquee o proteja tus fondos. También podés hacerlo vos cuando tengas acceso a una computadora.

4. Ingresá a Meta para desloguearte de todas sus plataformas (WhatsApp, instagram, Facebook) en https://accountscenter.instagram.com/password_and_security/

5. Entrá a Google y cerrá en todos tus servicios: https://myaccount.google.com/device-activity

6. Cerrá las sesiones de tus redes sociales. Todas tienen opciones para bloquear los perfiles en todos los dispositivos en donde estén abiertas.