Cómo nació el amor: Cande Molfese y Gastón Soffritti revelaron como inició todo

La flamante pareja contó cómo nació el amor durante un viaje a Ushuaia y causó ternura en el estudio de Luzu TV.

Hace algunas semanas que se confirmó finalmente el romance entre Cande Molfese y Gastón Soffritti. La actriz integra el equipo de “Antes que nadie” (LuzuTV) junto a Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín “Trinche” Dardik hace meses y este jueves 11 de agosto hizo la presentación oficial de su pareja.

Hacía tiempo que los compañeros de mesa de Cande le venían haciendo bromas sobre su nueva pareja, pero ella aún no estaba preparada para contar quién era. Sin embargo, lo habían apodado “Piñón” y se referían al actor de esa manera, pero era el “chongo” fijo de Molfese.

Ya decidida y habiendo hablado con Soffritti sobre el tema, Cande se animó a contar de quién se trataba y ahondó un poco en el vínculo que tienen: “Nos estamos conociendo, estamos compartiendo, nos estamos encontrando en el medio. Con tranquilidad”, dijo en su momento Molfese. “No somos novios, no quiero tener novio y estamos en la misma”, aseguró.

Gastón Soffitti y un guiño a Cande Molfese

GASTÓN SOFFRITTI Y CANDE MOLFESE CONTARON CÓMO NACIÓ EL AMOR

Si bien ambos pertenecen al mismo ambiente, poco se habían cruzado hasta este año. A mediados del mes de junio los actores coincidieron en un viaje de trabajo. Una marca los invitó a grabar un comercial a Ushuaia y pasaron unos días juntos en la ciudad, con más famosos que participaron de la propaganda.

Cande Molfese habló de la relación con Gastón Soffritti

“En el viaje no pasó nada y Juariu había tirado la data”, aseguró Soffritti, que estuvo de invitado en el programa, y agregó: “Cuando bajé del avión nos pusimos a hablar y en Ushuaia hablamos un montón”. Además, contó que se habían visto varias veces en otras situaciones, pero no había pasado nada, Gastón ni siquiera la seguía en Instagram a Cande.

“El seguir lo puse ahí y después empecé a ver que fotos mías estabas likeadas desde hacía algún tiempo”, confesó y Molfese no se la dejó pasar: “En 2019 yo ya le likeaba, él nada”. “La primera noche en Ushuaia nos sentamos al lado en el restaurante y no pudo aguantar”, bromeó la actriz.

Cande fue quien encaró a Gastón, aunque admitió que le parecía bastante obvia su actitud. “Yo lo invité a salir”, dijo la ex integrante de Violetta. “En el segundo mensaje de WhatsApp ya me dijo que me quería ver”, dijo entre risas el actor sobre lo que pasó cuando regresaron a Buenos Aires.