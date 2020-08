Como invitada en el programa de Juana Viale, la periodista Sol Pérez, se refirió al gobierno nacional: “Dándole plata a la gente no solucionás nada, la gente necesita trabajar”

En el programa de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand, Juana Viale recibió a Toti Pasman, Manuel Wirtz y a Sol Pérez. La modelo y conductora no desperdició la oportunidad para pronunciarse contra cómo el gobierno maneja la cuarentena.

Pérez se mostró primero enojada con que los gimnasios sigan cerrados. “Si uno se fija a nivel mundial cuántos gimnasios que abrieron tuvieron casos de Covid, no hay. Los protocolos están, pero los dejaron para la etapa seis, junto con los boliches. Es muy distinto lo que pasa dentro de un gimnasio a lo que pasa en un boliche”, dijo, en referencia a la situación en CABA.

“La actividad física hace bien a la salud, están preparados, el protocolo por turnos está aprobado y no se fijan que pasa con los que ya abrieron”, continuó.

“Uno se pone a pensar qué está pasando con los protocolos y las prioridades. Por ejemplo, veamos el protocolo de educación. Hay chicos que hace cinco meses no tienen contacto con el sistema educativo. Se prepararon los protocolos, no los dejaron”, agregó Sol.

“Sin educación, no vas a crear un país. No podés dejar la educación igual que el deporte”, remarcó y aclaró: “No me posiciono de ningún lado de la grieta, yo soy más inteligente que eso. Si yo me ubico de un lado u otro, pierdo objetividad”.

También se refirió a un asalto que vivió su madre hace poco: “Vos pensás ‘¿cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo empezás a planear un país para salir?’ De estas cosas estructurales, esta inseguridad, esta falta de posibilidades… La gente no da más, los comerciantes no dan más”. “Vos dándole plata a la gente no solucionás nada. No estoy en desacuerdo, pero la gente necesita trabajo”, expresó.