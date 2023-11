Cómo fue la reacción de los famosos durante el debate presidencial

Como en las ocasiones anteriores, muchos famosos salieron a opinar públicamente sobre la presentación de ambos candidatos.

Las redes sociales se hicieron eco de las repercusiones que tuvo el debate entre Javier Milei (Libertad Avanza) y Sergio Massa (Unión por la Patria).

Gonzalo Heredia, por ejemplo, bromeó: “¿Lo peinaron?”. Luego analizó: “Lo está cansando. Uno tira manos a lo loco, el otro hace movimiento de piernas”

Por su parte, Cinthia Fernández sentenció: “Massa ni una propuesta en 25 minutos”. “¿Qué me importa que venga el Papa cuando los pibes se cagan de hambre? Qué estupidez”, opinó sobre una de las propuestas del candidato de Unión por la Patria.

Fernando Burlando tampoco quiso quedarse fuera. “¿Crecimiento económico con y sin dinero? Ya me suena a chantada”, opinó. Y agregó: “De un lado la esperanza con el fundamento de las ideas, de los proyectos y de la intención de unir a los argentinos. Del otro lado el caos reflejado en el insulto, la ambigüedad y la locura”.

También se pronunció Moria Casán, quien en numerosas oportunidades mostró su apoyo a Massa, e incluso asistió a alguno de sus actos como “suegra”, por ser pareja de Pato Galmarini.

“Test psicotécnico: pruebas estandarizadas que sirven para medir conductas capacidades y habilidades de un candidato o candidata de cara a posibles contrataciones. No te dio el psico o…”, dijo en clara referencia al aspecto de la salud y lanzando un dardo a Milei, a quien se lo acusa de proponer la privatización de esta área.

Diego Brancatelli respaldó a Sergio Massa y trató de ignorante a Javier Milei. “Me da vergüenza ajena Milei. Y eso que no lo voy a votar. No quiero imaginar que se debe sentir militarlo porque te quedaste afuera. Más indigno no se consigue. Y de eso no se Vuelve”, sentenció. Incluso opinó que el debate lo ganó el líder de Unión por la Patria.

Del mismo modo, una de las más activas fue Yanina Latorre, quien siguió de cerca la charla entre los candidatos. Desde su mirada, la panelista apuntó en muchas ocasiones contra el candidato oficialista: “Un tipo que triplicó el dólar. Y con un 140% de inflación es candidato a presidente y encima apura al otro candidato. De no creer”.

De esta forma, culminó el segundo debate presidencial con fuertes cruces y acusaciones personales, pero pocas propuestas.

En el primer bloque, los candidatos presidenciales hablaron de Economía, Salud, Educación y Relaciones Exteriores. Luego se concentraron en Trabajo, Educación y Derechos Humanos.