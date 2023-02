Cómo es la camioneta de 22 millones de pesos que usa Cinthia Fernández

Las peleas con Matías Defederico, con quien comparte a sus 3 hijas, siempre están vinculadas a lo económico, ya que se queja de que el ex futbolista no le pasa la manutención por ellas. Más allá de eso, el trabajo de Cinthia Fernández le permite darse lujos sin tener que depender de su ex.

Es que en sus redes sociales, en donde ella suele subir contenido de manera constante, mostró cuál fue el último gustito que se dio. Se trata de una camioneta de color blanco que está valuada en 59.000 dólares, por lo que pasado a la moneda argentina ese monto superaría los 22 millones de pesos.

En lo que respecta a la camioneta, fue adquirida por Cinthia Fernández durante este año. La marca y el modelo que eligió fue una Toyota SW4 Sr. Por lo que se trata de un vehículo de alta gama que la modelo disfruta junto a sus hijas.

Es sabido que en sus redes sociales, ella suele dar a conocer cada movimiento que realiza. Es por eso que ante su nueva adquisición fue inevitable mostrarle a los seguidores de su cuenta de Instagram la nueva camioneta. “Me voy a manejar porque hoy saco la visa”, contó.

En lo que respecta al vehículo, se sabe que, al ser de alta gama, sus características más destacadas son el confort, para que todos los pasajeros puedan sentirse cómodos durante el viaje, y también la velocidad, ya que es ideal para realizar viajes en ruta.

Estos fueron algunas de las cosas que Cinthia Fernández tuvo en cuenta a la hora de elegir la camioneta en la cual se moviliza junto a sus tres hijas.

Es por eso que no titubeó a la hora de abonar esa suma tan elevada que supera los 22 millones de pesos para poder gozar de la comodidad, velocidad y los lujos que su Toyota SW4 Sr le otorga.