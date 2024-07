Después de hacer una inspección visual detallada de la imagen, hay un truco tecno que dejará en evidencia a los estafadores. Es muy sencillo y solo requiere dos pasos desde una computadora.

Cómo detectar si un comprobante bancario que te enviaron está manipulado y modificado digitalmente.

Una de las estafas virtuales que más utilizan los ciberdelincuentes consiste en enviar comprobantes falsos de transferencias que nunca realizaron. El engaño busca convencer a las víctimas que una cantidad de dinero les fue enviada por error y así presionarlas para que les “devuelvan” el monto.

Estos fraudes, generalmente, nacen en una operación de compraventa en plataformas de comercio electrónico o redes sociales: el estafador se interesa por un producto, ofrece pagar por transferencia y manda un ticket digital en el que aparece un monto mucho mayor al pactado.

La primera regla para evitar ciberestafas indica que siempre, en estos casos, hay que desconfiar. Generalmente, las transferencias son instantáneas y si el dinero prometido no ingresó en tu cuenta, no habría motivo por el que preocuparse ni hacer nada, por más que del otro lado se muestren desesperados, o recibas comunicaciones, supuestamente, desde el banco.

Sin embargo, a veces los bancos pueden demorar hasta 48 en acreditar los fondos. Y ahí es cuando los ciberdelincuentes juegan con el tiempo a su favor. Afortunadamente, hay un truco tecno para verificar si el comprobante que te enviaron es falso.

El primer paso, antes que nada, es hacer una inspección visual detallada de la imagen. Inconsistencias en la tipografía, desalineaciones y variaciones en las fuentes y colores pueden ser señales de manipulación. Además, las áreas pixeladas o de diferente resolución son indicativos de que el documento fue alterado.

Insistimos, no confíes en que la imagen recibida sea genuina. Cualquiera con un poco de conocimiento de programas de manipulación de imágenes puede hacer comprobantes falsos de cualquier banco en pocos minutos.

El truco para detectar si un comprobante bancario que te enviaron está manipulado y modificado digitalmente

Cuando recibas el comprobante, descargalo y envialo a tu casilla de email o a algún lugar desde donde lo puedas pasar a una computadora. Ya en la PC, hacé click derecho sobre el archivo de imagen del comprobante y buscá la opción de Propiedades.

En la ventana que se abre, verás una opción que indica la fecha de creación y si el archivo fue modificado. La primera señal la tendrás si el archivo fue creado antes de la supuesta transferencia. Además, te dirá si fue manipulado y la hora.

Usuarios más avanzados también tienen la opción de hacer un examen de Metadatos. Los archivos digitales contienen información que revela cuándo y cómo fueron creados. Herramientas como Adobe Acrobat Pro y ExifTool pueden ayudar a analizar estos datos y detectar discrepancias que indiquen manipulación.

Por último, recordá que por más que del otro lado insistan, supliquen y amenacen, no es problema tuyo si alguien cometió un error, te envió dinero de más y a vos no se te acreditó. En esos casos, los bancos no llaman a los clientes ni les piden que hagan movimientos en sus cuentas.

En estas situaciones, lo más probable es que se trate de una estafa. Pero si tenés dudas, simplemente esperá a qué el dinero se acredite en tu cuenta y no te dejes amedrentar por lo que digan del otro lado. Tené en cuenta que cualquier movimiento que hagas en tu cuenta, el banco no se hará responsable porque asume que fueron realizados por tu propia voluntad, y es muy difícil que vuelvan para atrás una transferencia.