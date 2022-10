Como de novela: el beso entre Laurita Fernández y Diego Ramos en vivo

Ayer, Diego Ramos y Laurita Fernández, protagonizaron un beso de novela en “Bienvenidos a bordo”, en medio de los rumores de romance entre la conductora y su productor. Ella invitó al actor a recrear un chape en vivo y luego compartió su reacción en las redes sociales.

“Hace mucho, mucho que no me dan un beso de novela. El beso de novela no es un beso casual, se arma, se prepara”, lanzó la conductora de “Bienvenidos a bordo” e invitó a Diego Ramos recrear una escena juntos. Cuando el actor de Sex, aceptó ella se sorprendió porque tenía olor a menta.

Al final del programa, Laurita y Diego se acercaron y frente a las cámaras se besaron, mientras ella agradecía a sus invitados, él comenzó a darle suaves besos en la mejilla y terminaron en un chape. Luego la bailarina escribió en Instagram: “Listo, llegué. Me chapé a Diego Ramos. Cierren todo. Buen finde. Gracias Diego sos lo más”.