Comenzó la refacción y refuncionalización de la Farmacia del Hospital Municipal de Tornquist

Tornquist Municipio dio inicio a la obra de refacción y refuncionalización del sector de

Farmacia del Hospital Municipal “Dr. Alberto Castro”, con el objetivo de optimizar el

funcionamiento del servicio y mejorar la atención a los pacientes.



La intervención contempla mejoras en la distribución y organización de los espacios,

ampliando y optimizando las áreas destinadas al almacenamiento de medicamentos e

insumos. Además, incluye la incorporación de un laboratorio que permitirá producir

medicamentos pediátricos para abastecer a todo el distrito, evitando tener que recurrir

a localidades vecinas para la elaboración de determinados preparados.



Asimismo, se mejorará el espacio destinado al expendio de medicamentos para

pacientes externos, con el propósito de brindar una atención más cómoda y eficiente a

los vecinos.



La obra también permitirá contar con ambientes de trabajo más funcionales y

adecuados para el personal, fortaleciendo el servicio de Farmacia y mejorando las

condiciones en las que se desarrolla la actividad diaria.