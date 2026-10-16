Comenzó la refacción y refuncionalización de la Farmacia del Hospital Municipal de Tornquist

Tornquist Municipio dio inicio a la obra de refacción y refuncionalización del sector de
Farmacia del Hospital Municipal “Dr. Alberto Castro”, con el objetivo de optimizar el
funcionamiento del servicio y mejorar la atención a los pacientes.
La intervención contempla mejoras en la distribución y organización de los espacios,
ampliando y optimizando las áreas destinadas al almacenamiento de medicamentos e
insumos. Además, incluye la incorporación de un laboratorio que permitirá producir
medicamentos pediátricos para abastecer a todo el distrito, evitando tener que recurrir
a localidades vecinas para la elaboración de determinados preparados.
Asimismo, se mejorará el espacio destinado al expendio de medicamentos para
pacientes externos, con el propósito de brindar una atención más cómoda y eficiente a
los vecinos.
La obra también permitirá contar con ambientes de trabajo más funcionales y
adecuados para el personal, fortaleciendo el servicio de Farmacia y mejorando las
condiciones en las que se desarrolla la actividad diaria.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.Empezar conversación ahora