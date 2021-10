Comenzó la interna en la familia: Zaira Nara y el guiño a Maxi López que no le gustará a Icardi

Ahora que las aguas están más calmadas con Mauro Icardi y Wanda Nara, se ha podido analizar con detenimiento que la participación de Maxi López en este conflicto fue la más destacada, tanto así que Zaira Nara tomó una contundente decisión con su excuñado y quedó todo expuesto en las redes sociales.

Tras muchos años sin relación y con opiniones encontradas por lo que sucedió con Wanda e Icardi, Zaira Nara decidió volver a seguir a Maxi López en Instagram. Esta acción dice mucho más que ser un gesto de amistad entre las familias, especialmente después de que Ángel de Brito afirmara que la hermana de Wanda Nara y sus amigas estaban en contra de que se reconciliara con el futbolista.

Otra de las actitudes que sorprendió de Zaira Nara fue ese reposteo que hizo de la publicación con la que Wanda Nara comentó que ya había decidido reconciliarse con Mauro, tras haber reflexionado sobre si este «error» con La China Suárez valía la pena para dejar a un lado 8 años de matrimonio.

La carta más comentada

Hoy, Yanina Latorre develó en «Los Ángeles de la Mañana» qué contenía la carta de Mauro Icardi para Wanda Nara, esa misma que vendió en sus redes como lo mejor que alguien le había escrito, la cual a juicio de Ángel de Brito y sus angelitas no tenía nada rescatable y que no valió la pena como para frenar un divorcio en el que ella saldría ganadora con toda la fortuna del deportista.

La carta que Icardi le envió por WhatsApp a Wanda expresaba: «Nunca te mentí ni te inventé nada, tuve un error. Ahí tenés firmado nuestros sueños de ocho años, lo que quisimos cumplir y conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que lo disfrutes, estaré tranquilo porque sé que en el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar». Además, le reclamó la manera en la que lo trató en esta dura semana: «A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ninguneo. Yo no soy una basura y no me lo merezco, espero que con todo lo material seas feliz. Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero doy la vida por los nenes y por hacerlos felices. Soy una persona que no me interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos». Incluso, Mauro destacó que en realidad no está al pendiente de nada material, por esto en realidad le quería dejar todo su patrimonio en la separación: