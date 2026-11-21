Tornquist Municipio, junto a la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), puso en
marcha este jueves 19 de noviembre el seminario “Anfitriones del Vino Bonaerense”,
una propuesta de formación destinada a fortalecer la identidad vitivinícola y potenciar
el desarrollo del enoturismo en la Comarca Sierras de la Ventana.
El primer encuentro se llevó a cabo en Finca 8 Cerros y estuvo a cargo de Martín
Abenel, sommelier y propietario de Santé Vines. La capacitación está dirigida a
prestadores turísticos y actores locales, y brinda herramientas prácticas para diseñar
experiencias vinculadas al vino, la gastronomía y la hospitalidad. El ciclo contempla
dos jornadas más para completar la formación.
En el marco de las políticas turísticas impulsadas por la gestión de gobierno municipal,
este tipo de iniciativas busca fortalecer la oferta turística del distrito, agregar valor a la
producción vitivinícola bonaerense y promover nuevas oportunidades para el
desarrollo productivo regional.
La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre el Municipio de Tornquist, la
Universidad Provincial del Sudoeste y el sector privado, reafirmando la importancia de
la articulación entre estos actores para seguir fortaleciendo el turismo y posicionar a la
Comarca como un destino destacado dentro de la oferta vitivinícola bonaerense.
Comenzó el seminario “Anfitriones del Vino Bonaerense” en la Comarca
Tornquist Municipio, junto a la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), puso en
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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