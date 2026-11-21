Tornquist Municipio, junto a la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), puso en

marcha este jueves 19 de noviembre el seminario “Anfitriones del Vino Bonaerense”,

una propuesta de formación destinada a fortalecer la identidad vitivinícola y potenciar

el desarrollo del enoturismo en la Comarca Sierras de la Ventana.

El primer encuentro se llevó a cabo en Finca 8 Cerros y estuvo a cargo de Martín

Abenel, sommelier y propietario de Santé Vines. La capacitación está dirigida a

prestadores turísticos y actores locales, y brinda herramientas prácticas para diseñar

experiencias vinculadas al vino, la gastronomía y la hospitalidad. El ciclo contempla

dos jornadas más para completar la formación.

En el marco de las políticas turísticas impulsadas por la gestión de gobierno municipal,

este tipo de iniciativas busca fortalecer la oferta turística del distrito, agregar valor a la

producción vitivinícola bonaerense y promover nuevas oportunidades para el

desarrollo productivo regional.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre el Municipio de Tornquist, la

Universidad Provincial del Sudoeste y el sector privado, reafirmando la importancia de

la articulación entre estos actores para seguir fortaleciendo el turismo y posicionar a la

Comarca como un destino destacado dentro de la oferta vitivinícola bonaerense.