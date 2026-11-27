Tornquist Municipio, a través del área de Bromatología y Zoonosis, informa que
comenzaron los trabajos de fumigación en las distintas localidades del distrtio, con el
objetivo de contribuir a prevenir la proliferación de mosquitos.
En este marco, se recuerda que la prevención comienza en cada hogar y que la
colaboración de los vecinos es fundamental para evitar la reproducción de estos
insectos.
Por este motivo, se recomienda:
Mantener los patios y espacios exteriores limpios y ordenados.
Mantener el pasto corto.
Eliminar, dar vuelta o desechar recipientes y objetos en desuso que puedan
acumular agua.
Evitar la presencia de agua estancada en baldes, cubiertas, macetas y otros
elementos.
Cambiar y limpiar frecuentemente el agua de los recipientes de las mascotas.
Mantener limpios los espacios donde puedan desarrollarse larvas de
mosquitos.
Es importante destacar que la fumigación es una medida complementaria, mientras
que la principal herramienta de prevención es eliminar los posibles criaderos de
mosquitos.
Comenzaron los trabajos de fumigación para prevenir la proliferación de mosquitos en el distrito de Tornquist
Tornquist Municipio, a través del área de Bromatología y Zoonosis, informa que
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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