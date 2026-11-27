Tornquist Municipio, a través del área de Bromatología y Zoonosis, informa que

comenzaron los trabajos de fumigación en las distintas localidades del distrtio, con el

objetivo de contribuir a prevenir la proliferación de mosquitos.

En este marco, se recuerda que la prevención comienza en cada hogar y que la

colaboración de los vecinos es fundamental para evitar la reproducción de estos

insectos.

Por este motivo, se recomienda:

 Mantener los patios y espacios exteriores limpios y ordenados.

 Mantener el pasto corto.

 Eliminar, dar vuelta o desechar recipientes y objetos en desuso que puedan

acumular agua.

 Evitar la presencia de agua estancada en baldes, cubiertas, macetas y otros

elementos.

 Cambiar y limpiar frecuentemente el agua de los recipientes de las mascotas.

 Mantener limpios los espacios donde puedan desarrollarse larvas de

mosquitos.

Es importante destacar que la fumigación es una medida complementaria, mientras

que la principal herramienta de prevención es eliminar los posibles criaderos de

mosquitos.