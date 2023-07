Color y Brillo, el look de Virginia Gallardo que se llevó todos los suspiros

La reconocida panelista y modelo Virginia Gallardo deslumbró en su última aparición en el programa «Socios del Espectáculo» de El Trece con un look impactante y lleno de brillo y color. La actriz y conductora lució un outfit de tres piezas que destacó por su vibrante color y su elegante diseño.

El centro de atención de este outfit fue el blazer en paillette fucsia, una prenda que capturó todas las miradas con su brillo y sofisticación. Con hombreras sin forrería, el blazer resaltó la figura de Virginia Gallardo y le otorgó un toque de glamour y estilo único. El color fucsia, en plena tendencia de temporada, le dio un aspecto llamativo y juvenil a la famosa.

Virgnia Gallado. (Fuente: Instagram).

Acompañando el blazer, la panelista llevó un pantalón Oxford de cintura elastizada en paillette fucsia, creando una combinación armoniosa y equilibrada. El pantalón, con su diseño cómodo y versátil, resaltó las curvas de Virginia y le permitió lucir elegante y sofisticada, lista para encarar el viernes.

El brillo y el color vivo de este look resaltaron la personalidad fashionista de la panelista. Como ella misma mencionó: «El glamour forma parte del ADN de este color, quizás por eso, encuentra en los acabados de lentejuelas y strass sus grandes aliados».

Virgnia Gallado. (Fuente: Instagram).

Virgnia Gallado. (Fuente: Instagram).

Virginia combinó muy bien estas piezas llenas de brillos y colores con una abrigado y muy conservadora blusa de cuello tortuga en color hueso. Para hacer un contraste mucho más canchero y audaz, alargó sus piernas con unos tacos altos color caramelo.

“El rosa, y más concretamente el fucsia, es el color estrella del otoño/invierno”.

Virgnia Gallado. (Fuente: Instagram).

Fuerte cruce de Virginia Gallardo y Mariana Brey

El viernes, en “Socios de Espectáculo” se tocó el tema, una vez más, de Aníbal Lotocky y los estragos que ha causado, según las víctimas de público conocimiento, en su salud. Una de esas personas, es Virgina Gallardo, quien en menor medida padece la mala praxis del médico.

Fue en un intento de Mariana Brey de explicar por qué las causas judiciales contra médicos no prosperan, debido a que las pericias judiciales son realizadas por otros profesionales de la salud, lo que lleva a que entre ellos “se tapen”. Esto no le gustó a la modelo y retrucó.

Virgnia Gallado. (Fuente: Instagram).

“Eso es la explicación que nos vienen dando desde el día cero, esto ya no se trata de mala praxis. Desde el momento en que vos hacés las cosas mal como profesional, operar en un lugar que está inhabilitado, no se puede. Eso ya no es mala praxis”, remarcó enojada Virginia Gallardo.