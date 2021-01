Colaless y bucaneras, el jugado look de Florencia Peña para pasear en yate

Florencia Peña compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde se la vio posando desde un yate con unas bucaneras súper brillosas.

Florencia Peña es una de las mujeres que mayor repercusión genera en las redes sociales, en especial en Instagram. En esta plataforma digital, la conductora tiene más de 5,1 millones de seguidores y en su último posteo repartió glamour desde un yate con bucaneras brillosas.

A raíz de la popularidad de las redes, la actriz era muy requerida por empresas para promocionar sus productos. Sin embargo, ahora ella misma lanzó su propia plataforma donde vende productos de su gusto.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

En su último posteo, Florencia Peña posó desde un yate luciendo una remera atada, una colaless y unas bucaneras brillosas.

“Sonreírle a la vida y ponerle actitud 💪🏻 Esa es la que va”, escribió la conductora en el epígrafe de las fotografías.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

Florencia y su postura sobre el feminismo

“Yo soy feminista porque creo en la igualdad. No matar al hombre. A mí me encanta tener un hombre que me abre la puerta del auto, no me siento inferior por eso. Me parece que en el feminismo también hay mucho para conversar”, dijo Flor.

A su vez, en la entrevista para Infobae, ella agregó: “Como mujer te digo, lo único complejo de entender en este momento es tener un hombre al lado que no me deje ser quien soy. Que entienda que si yo quiero mostrar mi cuerpo lo voy a mostrar, que si quiero hablar como hablo lo voy a decir, que si me quiero poner una pollera lo tiene que respetar”.

FUENTE; RADIO MITRE