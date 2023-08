Coki Ramírez reveló qué le dijo Marcelo Tinelli en su reencuentro

Este martes se realizó la gala presentación del Bailando 2023, edición que este año se verá por la pantalla de América. El evento tuvo lugar en el Hipódromo de Palermo, donde se produjo uno de los encuentros más esperados: el de Marcelo Tinelli con Coki Ramírez, con quien supo tener una especie de romance televisivo en 2011.

Si bien nunca se supo si Marcelo Tinelli y la cantante cordobesa concretaron en la intimidad, supieron traspasar la pantalla con pícaros juegos de seducción. Y como era esperarse, el primer cara a cara de este año ante las cámaras, fue verdaderamente explosivo. Sobre todo, teniendo en cuenta, que ambos están solteros.

Marcelo Tinelli. Coki Ramírez. (Fuente: Infobae).

Fue el cronista de “Intrusos” Alejandro Guatti, quien propició el momento. Se acercó al reconocido conductor y lo invitó a saludar a Coki. Entonces ellos comenzaron a cruzar miradas cómplices, mimos y chicanas picantes, como lo hacían 12 años atrás, cuando Ramírez le contaba secretos hot a su jefe en el oído.

Mientras ella tomaba un gin tonic con frutillas y, ante una decena de periodistas que estaban filmando el momento, la bailarina mordió una de ellas y se la dio en la boca al presentador del reality, que no dudó en prestarse al juego.

Marcelo Tinelli. Coki Ramírez. (Fuente: América).

Tras el acalorado reencuentro, Coki Ramírez reveló lo que Marcelo le dijo al oído cuando se cruzaron.

La revelación de Coki

Entusiasmada por su nuevo proyecto laboral y por su cara a cara con la figura de «América», la cantante cordobesa admitió: «Siempre es fantástico encontrártelo. Me encanta. Yo estoy con una energía súper linda y él también. Será un año fantástico para este programa».

Marcelo Tinelli. Coqui Ramírez. (Fuente: América).

Luego de agradecer la nueva oportunidad, reveló lo que le dijo Marcelo Tinelli. «Me sorprendió mucho con las cosas que me dijo al oído, esta vez él me dijo secretos a mí. Me quedé helada. Lo que se viene será tremendo, me dijo cosas peores a las que yo les decía. Será una locura todo», cerró Coki Ramírez.